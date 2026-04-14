¿De qué habló la presidenta Sheinbaum hoy martes 14 de abril?

Omar García Harfuch da detalles sobre operativo para rescatar al alcalde de Taxco y su padre, quienes se encontraban desaparecidos.

"Se desarrollaron la Red de inteligencia y análisis técnico que permitieron la identificación de posibles rutas de desplazamientos hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de seguridad del Estado de México. Posteriormente, fueron trasladados vía aire a Iguala Guerrero donde se confirmó su estado de salud y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de recabar información para el desarrollo de las investigaciones. Estas investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos", dijo.