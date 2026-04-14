¿De qué habló la presidenta Sheinbaum hoy martes 14 de abril?
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este martes 14 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el informe semanal sobre el sistema de salud y programas sociales.
Mañanera de Sheinbaum hoy 14 de abril: Resumen y temas relevantes minuto a minuto
Rescate de alcalde de Taxco y su padre
Omar García Harfuch da detalles sobre operativo para rescatar al alcalde de Taxco y su padre, quienes se encontraban desaparecidos.
"Se desarrollaron la Red de inteligencia y análisis técnico que permitieron la identificación de posibles rutas de desplazamientos hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de seguridad del Estado de México. Posteriormente, fueron trasladados vía aire a Iguala Guerrero donde se confirmó su estado de salud y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de recabar información para el desarrollo de las investigaciones. Estas investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos", dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.