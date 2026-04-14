Familia Michoacana estaría detrás del secuestro del alcalde de Taxco y su padre; Omar García Harfuch da los detalles

Tras un despliegue masivo por aire y tierra que involucró a fuerzas federales y de tres estados, el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, el doctor Juan Vega Arredondo, fueron localizados y resguardados con vida en el Estado de México. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que los indicios apuntan a que el grupo criminal de la Familia Michoacana estaría detrás de este doble secuestro.

El operativo fue una carrera contra el tiempo que inició el 11 de abril con el reporte de desaparición del doctor Vega Arredondo en la carretera Taxco-Cuernavaca. Según detalló Harfuch, el vehículo fue hallado el día 12, lo que detonó una búsqueda por parte del propio alcalde, quien apenas 24 horas después también fue reportado como no localizado.

Momentos de tensión en Taxco



El alcalde Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, fueron reportados como desaparecidos, lo que desató un operativo de seguridad en la región.



Horas después, ambos fueron localizados con vida en el Estado de México y se reportan… pic.twitter.com/m5JOR6XStL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

Inteligencia y despliegue: Así fue el rescate del alcalde de Taxco y su padre

Bajo instrucción directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado, se activó el gabinete de seguridad nacional. "Se desarrolló la Red de Inteligencia y análisis técnico que permitieron la identificación de posibles rutas de desplazamientos hacia el Estado de México", explicó el secretario.

El operativo incluyó sobrevuelos de helicópteros de la Sedena, Marina y de los estados de Guerrero y México. Finalmente, las víctimas fueron ubicadas en territorio mexiquense por la Secretaría de Seguridad estatal. Tras su rescate, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde la Fiscalía estatal realizó las valoraciones médicas y psicológicas, confirmando que se encuentran a salvo.

El factor criminal: La Familia Michoacana y las mantas contra el edil

Al ser cuestionado sobre los responsables, Harfuch fue claro: "Todo indica que es a la Familia Michoacana". Sin embargo, el caso tiene un lado complejo, pues el propio alcalde fue señalado previamente en mantas vinculadas a grupos criminales.

El secretario de Seguridad confirmó que existen al menos dos mensajes colocados en su contra entre el año pasado y el presente. "Eso es parte de la carpeta de investigación que está", puntualizó Harfuch, dejando claro que aunque la prioridad era el rescate, las investigaciones continúan para esclarecer tanto el móvil del secuestro como los señalamientos previos contra el arquitecto Vega Carranza.