Apropiación cultural en la 4T: Sancionan a empresas por usar símbolos mayas, pero el Gobierno los explota

El debate de la apropiación cultural ha dejado de ser solo un tema académico, para pasar a un conflicto político. Con la nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el uso comercial de elementos mayas por parte de Grupo Xcaret, abre la interrogante sobre ¿quién sí puede usar símbolos de la cultura indígena y bajo qué intención?

Mientras las empresas privadas reciben sanciones, el propio Estado Mexicano también ha utilizado a su favor estos símbolos, discursos, e incluso vestimenta indígena.

Apropiación cultural y ley, esto decidió la Suprema Corte de Justicia

La sentencia de la SCJN sienta un precedente para la protección del patrimonio cultural indígena, o al menos fue la excusa que utilizó la "Corte del Acordeón".

Todo inició cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor ordenó a Grupo Xcaret quitar publicidad que utilizaba elementos de la cultura maya.

La empresa aseguró que tenía el aval del Gran Consejo Maya, pero la Corte determinó que eso no bastaba. En la resolución se detalló que, el patrimonio cultural indígena no es de personas ni de organismos, sino de las comunidades en su conjunto.

Por eso, para usarlos se requiere el consentimiento colectivo, libre e informado, esto con base en la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, que reconocen la propiedad intelectual colectiva de estos pueblos.

⚖️ La SCJN determinó que Grupo Xcaret no puede lucrar con elementos del patrimonio cultural maya para la promoción turística de sus hoteles y parques.



Al discutir la revisión en incidente de suspensión 4/2025, por mayoría de siete de votos, el Pleno resolvió declarar fundado el… pic.twitter.com/ITcLnG6ecb — Lenia Batres (@LeniaBatres) March 27, 2026

Xcaret: impacto económico de la prohibición

El fallo judicial no sólo tendrá implicaciones culturales sino también económicas. El Grupo Xcaret es uno de los principales consorcios turísticos del sureste mexicano, y tiene un modelo de negocio muy ligado a la representación de la cultura maya.

La prohibición de utilizar estos elementos en publicidad deja un escenario de incertidumbre para el sector turístico, pues advierten que este tipo de resoluciones pueden afectar inversiones, limitar estrategias de promoción y, eventualmente, impactar la llegada de turistas.

El uso institucional de la cultura indígena: ¿contradicción?

Bajo la perspectiva de que no se puede "exotizar" la cultura, ¿qué pasa cuando lo hace el Estado? En febrero de 2026, los nuevos ministros portaron trajes de gala de Tenejapa, Chiapas, durante una sesión fuera de la sede.

Este gesto fue presentado como una forma de “recuperación cultural”. Sin embargo, los críticos lo consideran como una “teatralización” del poder.

No es la primera vez que funcionarios han usado huipiles, guayaberas bordadas y otros elementos tradicionales en actos públicos, muchas veces como parte de una narrativa de cercanía con los pueblos originarios.

Aquí es donde antropólogos y sociólogos coinciden que el Estado se proclama como guardián de la cultura, autorizando ciertos usos bajo el pretexto de “resguardo”, pero penalizando otros por considerarlos explotación.

El Gobierno que promueve lo indígena, pero olvida a las comunidades

A esto, se suman los megaproyectos como el Tren Maya, donde la identidad indígena ha sido eje central de la narrativa oficial, a pesar de que varias comunidades ni siquiera fueron consultadas para el proyecto.

Otro caso es el bastón de mando, un objeto de carácter espiritual que representa el reconocimiento de una autoridad por parte de las comunidades indígenas. Dicho bastón comenzó a entregarse desde el sexenio de AMLO.

No obstante, organizaciones como el Consejo Nacional de Pueblos Originarios han resaltado que estos símbolos no deben ser usados con fines políticos o mediáticos.

Entonces ¿se está cuidando de verdad a las comunidades indígenas o se está concentrando el poder sobre símbolos y tradiciones?

