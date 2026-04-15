Félix Salgado se deslinda tras caso Taxco: “No inventen”

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, rechazó versiones que lo señalan como supuesto intermediario con grupos criminales en el caso del alcalde de Taxco de Alarcón, Guerrero.

En declaraciones recientes, el legislador aseguró que no tuvo ninguna participación en la liberación de Juan Andrés Vega Carranza ni de su padre, y calificó los señalamientos como falsos.

“ No inventen cosas que no son… a mí no me contó nada ni de su papá”, dijo. También explicó que el encuentro que tuvo con el alcalde fue casual, ya que coincidieron en un restaurante cercano a la catedral del municipio.

El senador Félix Salgado de @PartidoMorenaMx negó haber actuado como intermediario con grupos criminales en el caso del secuestro del alcalde de #Taxco y su padre.



Aseguró que el encuentro con Juan Andrés Vega fue casual en un restaurante y que nunca se habló del tema.… pic.twitter.com/waIbY75UpO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 15, 2026

¿Qué pasó con el alcalde de Taxco y su padre?

El 11 de abril se reportó la desaparición de Juan Vega Arredondo, presuntamente secuestrado cuando se dirigía a su casa. Un día después, su hijo, el alcalde, también fue reportado como no localizado mientras presuntamente negociaba su liberación.

El 13 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que ambos fueron localizados con vida en el Estado de México.

El rescate se logró tras un despliegue por aire y tierra con apoyo de fuerzas federales y estatales, incluyendo labores de inteligencia para rastrear posibles rutas de traslado.

De acuerdo con las autoridades, los indicios apuntan a que el grupo criminal conocido como La Familia Michoacana estaría detrás del secuestro.

¿Por qué surgieron los señalamientos contra Félix Salgado?

En medio del caso, comenzaron a circular versiones que vinculaban al senador con supuestas gestiones para la liberación del alcalde.

Sin embargo, Salgado Macedonio negó cualquier relación con estos hechos y reiteró que existe una carpeta de investigación abierta para esclarecer lo ocurrido.

Además, subrayó que su presencia en Taxco coincidió de manera circunstancial con la del edil, sin que se abordara el tema del secuestro.

Aunque el alcalde y su padre fueron rescatados con vida, las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del secuestro y confirmar la responsabilidad de los presuntos implicados. Las autoridades también analizan antecedentes, incluidos señalamientos previos contra el alcalde, mientras el caso sigue generando atención a nivel nacional.

