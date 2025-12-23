Morena avanza hacia una dictadura en México, acusa el PRI

El senador del PRI y dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas , lanzó una dura advertencia sobre el rumbo político del país al señalar que el gobierno federal encabezado por Morena avanza —según su dicho— hacia la consolidación de una “narco dictadura terrorista”, situación que, afirmó, debe ser detenida de manera inmediata.

Durante sus declaraciones, el también legislador priista sostuvo que es indispensable seguir denunciando presuntos actos de corrupción que, desde su perspectiva, involucran a figuras cercanas al partido gobernante, así como a integrantes del círculo político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Señalamientos directos contra Morena y figuras cercanas al poder

Alejandro Moreno afirmó que Morena no busca el diálogo ni la competencia democrática, sino frenar a la oposición mediante lo que calificó como estrategias de intimidación política. En ese contexto, hizo referencia directa a personas vinculadas al partido en el poder, entre ellas Andy López Beltrán, hijo del expresidente, así como a los hermanos de López Obrador.

“Hay que hablar de lo que es de los corruptos del Clan del pinche rata de Andy López Beltrán de los hermanos de López Obrador del propio López Obrador del huachicol fiscal de todo eso es lo que hay que hablar eso es lo que hay que hablar Ese es el tema”, expresó el senador priista.

Moreno sostuvo que, en lugar de combatir estos señalamientos, el gobierno federal y Morena —dijo— buscan desacreditar y perseguir a la oposición política.

Advertencia sobre una posible deriva autoritaria de Morena

En su discurso, el dirigente del PRI aseguró que México ya se encuentra en un proceso de transformación política que, a su juicio, representa un riesgo para la democracia. Según afirmó, el país estaría avanzando hacia un modelo autoritario similar al de otras naciones.

“En México ya está pasando ya estamos en ese proceso en el proceso de consolidar y construir una dictadura”, señaló, al tiempo que acusó a políticos de Morena de intentar instaurar una “narco dictadura terrorista y comunista como la de Nicolás Maduro en Venezuela”.

El senador enfatizó que estas declaraciones forman parte de lo que considera una obligación de la oposición: alertar a la ciudadanía y mantener el tema en la discusión pública.

Oposición advierte que callar permitiría la consolidación de un modelo autoritario

Finalmente, Alejandro Moreno reiteró que, desde el PRI, continuarán denunciando lo que calificó como abusos de poder y presuntos vínculos entre política y crimen organizado, al considerar que guardar silencio sería permitir la consolidación de un modelo que —dijo— pone en riesgo las libertades democráticas del país.

Hasta el momento, Morena y las personas señaladas no han emitido una postura oficial en respuesta a estas declaraciones.