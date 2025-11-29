“Operación barredora”: Alito acusa maniobra política tras la salida de Gertz Manero de la FGR

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, afirmó que la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue un movimiento administrativo, sino una decisión forzada como parte de lo que llamó una “operación barredora” impulsada por el senador morenista Adán Augusto López. Según el dirigente priista, el fiscal habría sido removido por iniciar investigaciones que rozaban a personajes influyentes dentro de Morena.

Moreno señaló que Gertz Manero dejó de ser “confiable” para el gobierno federal luego de que surgieran indicios de investigación contra los hijos del presidente López Obrador, así como hacia el llamado clan de Andy y otros allegados supuestamente relacionados con actividades ilícitas. Entre ellas mencionó casos de huachicol fiscal, contrabando de medicamentos y presuntas adjudicaciones millonarias de obras públicas sin transparencia.

“Solo hubo indicios de investigación a los hijos de López Obrador, al clan de Andy, a los amigos involucrados en el huachicol fiscal, en el contrabando de medicamentos y en la entrega directa de obras multimillonarias para beneficiar a esta mafia del cártel de Macuspana. Ante todo esto, el fiscal dejó de ser confiable”, declaró Moreno.

Cuestiona designación de Ernestina Godoy como encargada de despacho de la FGR

El dirigente priista también criticó duramente que Ernestina Godoy, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador, fuera nombrada encargada de despacho de la FGR. Aseguró que este movimiento busca blindar al gobierno federal y evitar que se investiguen presuntos actos de corrupción cometidos durante administraciones pasadas y actuales.

Moreno calificó como “increíble” que no se respeten los procesos ni la ley, y aseguró que este nombramiento es la pieza que faltaba para consolidar un esquema de “complicidad” dentro del país.

“Ellos eligen. Para ellos, la ley es lo de menos y la complicidad es lo de más. Ahora será la tapadera de la corrupción”, sostuvo.

Contexto: ¿Por qué renunció Gertz Manero a la FGR?

El 27 de noviembre, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia al cargo que ocupó desde enero de 2019, mismo que debía concluir hasta 2028. Su salida abrió un nuevo capítulo político y jurídico en el país, pues ahora el Senado deberá avalar a la persona que tome el control de la Fiscalía.

En el documento oficial de renuncia se informó que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Gertz Manero convertirse en embajador “ante un país amigo”, aunque aún no se ha especificado el destino diplomático.

La renuncia generó críticas de actores de oposición, quienes aseguran que la transición dentro de la Fiscalía responde a intereses políticos y no a un proceso institucional.