Ernestina Godoy será encargada de despacho tras renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR

Ernestina Godoy será la encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que fue nombrada como fiscal especializada de control competencial. Este ajuste lo hizo minutos antes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, según el senador Emmanuel Reyes.

“Ha sido nombrada por el titular de la fiscalía, Alejandro Gertz Manero, que hasta el día hoy fungió en este cargo. Ernestina es una senadora con licencia y consejera jurídica. Esto lo hizo antes del trámite que tuvo la aprobación del Senado”, dijo el legislador.

#LoÚltimo | El senador Emmanuel Reyes mencionó que Ernestina Godoy será la encargada de despacho de la #FGR, luego de que Gertz Manero hiciera este ajuste minutos antes de dejar el cargo.



Vía: @IrvingPineda

Senado recibe renuncia de Alejandro Gertz Manero

Este jueves el Senado de la República recibió la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, y de acuerdo con el documento, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, le propuso ser Embajador "ante un país amigo", pero sin decir qué nación.

El Senado aceptó y aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero por haber calificado como causa grave el motivo de la renuncia".

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes a ser titular de la FGR?

La persona que aspire a ser titular de la FGR debe cumplir requisitos para ocupar el cargo luego como parte de un proceso de selección, entre ellos:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Tener 35 años cumplidos el día de la designación.

Contar con un título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de 10 años.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito intencional (doloso).

Restricción de "Cuarentena" Política: No haber sido candidato a un cargo de elección popular o haber ocupado un cargo de dirección en un partido político en los cuatro años anteriores a la designación.



¿Quién es Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República?

Alejandro Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por University of Mount Union en Ohio y por la Universidad de las Américas, A.C.

Ha sido catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la UNAM. Fue catedrático de Derecho Procesal Penal en la Universidad de las Américas A.C (UDLA) y se desempeñó como Secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Fue agente del Ministerio Público Federal auxiliar del Procurador General de la República y fue Jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en la misma Procuraduría.

¿Qué proceso deberá seguir el Senado tras la renuncia de Gertz Manero?



El senador Raymundo Bolaños explicó que el primer paso es que el Senado deberá integrar una lista de 10 nombres y remitirlos a la Presidencia de la República.



Vía: @IrvingPineda

Participó como primer Presidente y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, como Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal; Secretario de Seguridad Pública Federal y Comisionado General de la Policía Federal Preventiva.

En su carrera también caminó por la política como diputado Federal en la LXI Legislatura en la que se desempeñó como Presidente de la Comisión de Marina. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C. y de la Academia Mexicana de la Educación.

Información en desarrollo...