Consulta la lista de vehículos que no pueden circular este viernes por el programa Hoy No Circula

¿Puente este viernes 12 de junio? Si planeas salir de la Ciudad de México (CDMX) o andar por las calles del Valle de México, es importante conocer las restricciones vigentes del programa Hoy No Circula.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes y aplica a determinados automóviles según el color del engomado, la terminación de placas y el holograma de verificación.

¿Qué autos no circulan el viernes 12 de junio?

Este viernes 12 de junio, el programa Hoy No Circula estará vigente en todas las alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex para bajar las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos que deberán suspender su circulación son:



Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

9 y 0. Holograma de verificación 1 y 2.

Hay algunos automóviles que sí pueden circular todos los días, incluso cuando aplica el Hoy No Circula., entre ellos estan los vehículos eléctricos, los autos híbridos, los que tengan holograma 0 y 00, las motocicletas, el transporte público y los vehículos de emergencia y servicios médicos, además de algunos autos foráneos que pueden circular dependiendo de su verificación y permisos ambientales.

Hoy No Circula Viernes engomado azul|CAMe

Recuerda que si no quieres afectar tu cartera tienes que acatar el calendario de circulación. La multa ronda entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 3 mil pesos, además de que tu vehículo puede ser llevado al corralón, lo que suma otros cientos de pesos más.

La medida forma parte de una estrategia ambiental para disminuir contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así aplica el calendario del Hoy No Circula durante la semana

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, las restricciones vehiculares en la Ciudad de México y el Estado de México se aplican según el color del engomado y la terminación de la placa.

