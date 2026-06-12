¡Terror en el Metro CDMX! Muere persona tras caer a las vías en estación Zapata de la Línea 12

Una persona perdió la vida la tarde de este jueves luego de caer a las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la estación Zapata, lo que provocó una importante afectación en el servicio de la Línea 12.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en una de las vías de la estación ubicada en la alcaldía Benito Juárez, donde usuarios alertaron sobre la presencia de una persona en la zona de circulación de los trenes. Tras el reporte, personal del Metro activó los protocolos de emergencia y realizó maniobras para atender la situación.

¿Qué pasa en la Línea 12 del Metro CDMX?

Tras el accidente, el Metro CDMX informó que suspendieron la circulación de los trenes de la Línea 12; sin embargo, al cabo de unos minutos se reanudó el servicio.

"Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio", escribieron en su cuenta de X.