¡Lluvias no lo evitan! Activan Hoy No Circula por contaminación este lunes; estos autos no deben salir

El Hoy No Circula para este lunes 15 de junio se mantiene activo por altos niveles de contaminación en la CDMX y Edomex; conoce qué autos no deben circular y deberán quedarse en casa para evitar costosas multas o corralón.

Miles de conductores iniciarán la semana con restricciones para transitar en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que revisar placas, holograma y color del engomado antes de salir puede evitar sanciones económicas y contratiempos durante el día.

La medida ambiental busca disminuir la cantidad de vehículos en circulación durante las horas de mayor actividad, con el objetivo de contribuir a la reducción de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Qué autos no circulan este lunes en CDMX y Edomex

Para este lunes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma 1 y 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses incorporados al programa ambiental.

Antes de encender el vehículo, es recomendable verificar la documentación y confirmar que la unidad no se encuentre dentro de los supuestos contemplados por el Hoy No Circula.

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Hoy No Circula lunes 15 de junio: Estos autos no deben circular por contaminación o serán multados

Horario del Hoy No Circula este lunes 15 de junio

La restricción vehicular comienza a las 05:00 de la mañana y concluye a las 22:00 horas .

Durante ese periodo, los automóviles sujetos a la medida no pueden circular en las zonas donde opera el programa; una vez concluido el horario establecido, los conductores pueden retomar sus recorridos con normalidad, siempre y cuando no exista alguna contingencia ambiental extraordinaria.

Multa por incumplir el Hoy No Circula

Ignorar la restricción puede salir caro. Las sanciones económicas por circular cuando el programa lo prohíbe oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa pagos que superan los dos mil pesos.

Además de la infracción, las autoridades pueden ordenar el traslado del automóvil al corralón, generando gastos adicionales por arrastre y resguardo.

En la Ciudad de México, las sanciones son aplicadas por elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; mientras que en el Estado de México pueden intervenir corporaciones estatales o municipales, dependiendo de la vialidad donde se detecte la infracción.

Entre los municipios donde opera el programa destacan Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca, entre otros incluidos dentro de la zona metropolitana.

Antes de salir este lunes, una revisión de apenas unos segundos puede marcar la diferencia entre llegar a tu destino sin problemas o enfrentar una multa, la pérdida de tiempo y los gastos derivados de un traslado al corralón.