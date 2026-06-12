¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 12 de junio?
Revisa los temas principales, los informes de infraestructura y las respuestas de la presidencia en la mañanera de este viernes. Te contamos cómo cerró la agenda de la semana en Palacio Nacional.
El encuentro de este fin de semana estuvo dedicado a la presentación de los balances quincenales en materia de obra pública, conectividad y la agenda de supervisiones en los estados. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades de la administración federal compartieron sus reportes técnicos. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.