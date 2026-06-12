El encuentro de este fin de semana estuvo dedicado a la presentación de los balances quincenales en materia de obra pública, conectividad y la agenda de supervisiones en los estados. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades de la administración federal compartieron sus reportes técnicos. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 12 de junio de 2026?