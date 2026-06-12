PT contra gobernador de Coahuila: presenta demanda de juicio político

El Partido del Trabajo (PT) presentó una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, luego de las elecciones estatales del pasado fin de semana en aquella entidad del país.

La demanda es por una acusación de violaciones graves a la Constitución, a los derechos humanos de los coahuilenses y por alterar el proceso democrático de las pasadas elecciones para renovar el Congreso de la entidad.

La demanda fue presentada por el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, ante el área jurídica de la Cámara de Diputados.

El legislador petista acusó que el mandatario de extracción priista utilizó a la policía para controlar y convertir las elecciones en un mercado de compra venta de votos.

¿Qué pasó en Coahuila?

El pasado 7 de junio de 2026, Coahuila realizó elecciones locales y la ciudadanía eligió a las 25 personas que integrarán el Congreso del estado: 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Las personas electas asumirán funciones el 1 de enero de 2027 y permanecerán en el cargo durante tres años.

De acuerdo con los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) hasta el momento con el 100 por ciento de las actas computadas, el Partido Revolucionario Institicional (PRI) ganó los escaños en disputa.

Sin embargo, Morena que ha resultado el partido perdedor, ha realizado una serie de denuncias que apuntan a diversas supuestas prácticas corporativas del manejo del voto, lo cual no ha sido comprobado.

En ese sentido, el gobernador de la entidad, así como la dirigencia nacional y estatal del PRI se han declarado ganadores de la justa electoral.