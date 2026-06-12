¿Dónde estuvo Claudia Sheinbaum en el partido de inauguración del Mundial 2026?

Presentarse en el estadio ante una justa deportiva, como el Mundial 2026, es una prueba de fuego para cualquier gobernante. Puede reafirmar su cercanía y aceptación popular o conocer la verdadera opinión ciudadana.

En los torneos mundiales de 1970 y 1986 acudieron los presidentes en turno: Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid, respectivamente.

Sheinbaum no acude a Estadio Ciudad de México

En esta ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no asistir al Estadio Ciudad de México donde se llevó a cabo el partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la participación de la Selección Nacional contra Sudáfrica.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz asistió a la inauguración de México 70. Miguel de la Madrid cortó el listón en México 86.

Sin embargo, por primera vez en la historia de la fiesta del futbol en México, un jefe de Estado no encabezó la inauguración.

¿Qué pasó con Claudia Sheinbaum en el primer partido del Mundial 2026?

Después de una serie de dudas, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió dónde vería la ceremonia. No sería en un estadio ni en el Fan Fest del Zócalo, ambos espacios de asistencia masiva y multitudinaria.

De última hora se trasladó al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, a más de 30 kilómetros del epicentro de la celebración y en el extremo opuesto de la ciudad.

En un hecho sin precedentes para la historia mundialista del país, la Presidenta rompió la tradición de los exmandatarios Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid, al decidir no encabezar la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Tras una serie de… pic.twitter.com/zGk7yhJAkD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026

Una celebración alejada de las protestas

En el Deportivo Hermanos Galeana fue rodeada por vecinos de colonias aledañas. El contraste con la euforia en el Zócalo o en el estadio fue evidente. Allí se instaló una carpa y se desplegaron unos cientos de sillas.

Fue un espacio mucho más reducido y controlado, alejado de otros lugares donde las protestas, entre ellas la de las madres buscadoras y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de los últimos días han sido evidentes.

No hubo verbenas ni mariachi. Sin embargo, se notó la participación de Morena en la organización, al grado de que las porras estuvieron dirigidas a Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero.