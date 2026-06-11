Ricardo B. Salinas Pliego asiste a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

El día tan esperado por millones de aficionados finalmente llegó. En el marco de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, se dio cita en el Estadio Ciudad de México acompañado de su esposa, María Laura Medina, para presenciar el arranque de la máxima fiesta del fútbol.

En un enlace previo al silbatazo inicial, el empresario compartió su entusiasmo por vivir esta experiencia histórica, la cual representa la tercera ocasión en que la nación recibe al mundo tras los torneos de 1970 y 1986. Al ser cuestionado sobre sus recuerdos de las justas mundialistas anteriores y lo que significa que el país vuelva a tener la confianza internacional para organizar este evento, Salinas Pliego se mostró conmovido: “Padrísimo, qué bueno que podemos disfrutar de esto con alegría y con paz. ¿Qué es lo que necesita el país? Paz, ¿verdad?”, reflexionó.

"¡Bravo! ¡Viva México!"



A unas horas de que México haga historia, @RicardoBSalinas comparte su visión sobre el deporte, la pasión que une a millones de aficionados y la importancia de apoyar a @miseleccionmx en este gran momento.



La cuenta regresiva para la inauguración de la… pic.twitter.com/f7oB71aY8p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026

*Información en desarrollo

