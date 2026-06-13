¿Cambia el Hoy No Circula por lluvias? Así opera este sábado 13 de junio

Las lluvias registradas en la CDMX y en el Edomex, han complicado la movilidad en diferentes zonas, debido a encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y afectaciones viales. En este contexto, las autoridades recuerdan que el programa Hoy No Circula se mantiene vigente, por lo que es importante que los automovilistas verifiquen si su vehículo puede transitar este sábado 13 de junio.

De acuerdo con el programa ambiental, el segundo sábado del mes deberán suspender circulación los siguientes vehículos:



Autos con holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8).

Todos los autos con holograma 2.

Vehículos foráneos con restricciones equivalentes.

El horario de restricción inicia a las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas.

Recuerda que el no respetar el programa puedes hacerte acreedor de una multa: Los automovilistas que ignoren el programa pueden recibir una multa que va de los 2 mil 262 hasta los 3 mil 394 pesos, dependiendo de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Además de que también se puede ir al corralón.

¿Qué vehículos sí pueden circular el sábado?

Vehículos con holograma 0 y 00.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad con acreditación correspondiente.

Autos eléctricos e híbridos.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Motocicletas.

Vehículos con placas foráneas también deben respetar las disposiciones vigentes cuando circulen dentro de la Zona Metropolitana.

Estos vehículos pueden circular en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México y en las 16 alcaldías de la CDMX.



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Hoy No Circula: por qué descansa los domingos y cuándo puede aplicarse

El Hoy No Circula no es una regla fija todos los días: los domingos, por lo general, los autos descansan porque baja considerablemente el flujo vehicular en la zona metropolitana.

Existen casos en donde se pueden activarse restricciones incluso en fin de semana, por lo que es importante consultar en qué momentos puede verse afectados los vehículos.

