"¿Si no debe nada por qué no da la cara?” Inzunza debe separarse del fuero: PRI

La senadora del PRI, Carolina Viggiano pidió al gobierno de México que ponga fin a los enfrentamientos con Estados Unidos y entregue a los "narcopolíticos de Morena" a ese país y evitar que se ponga en riesgo la continuidad del Tratado Comercial para América del Norte; además pidió al senador morenista Enrique Inzunza que deje el fuero y enfrente a la justicia.

Carolina Viggiano insistió en que el senador de Morena, Enrique Inzunza, señalado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, debe dar la cara y presentarse a laborar o separarse del cargo como senador.

¿Qué esconde Inzunza?

La senadora priista iondicó que al no hacerlo incurre en abuso de su cargo y en diversas irregularidades que impiden la aplicación de la justicia.

"A mi me parece que hay una situación irregular a todas luces porque él no ha pedido licencia y no se ha separado, se separó unas horas, él no se presenta ya no digamos a la (Comisión) Permanente, a comisiones, él preside una comision, o sea, cual es la razón por la que él no viene si dice que es inocente", cuestionó la legisladora.

Pero además, agregó, porque no da la cara si dice que es inocente, si dice que no debe nada porque no está aquí o porque no se separa del fuero a enfrentar los cargos. Realmente, dijo, el senador Inzunza está usando y cometiendo irregularidades.

La senadora del PRI, @caroviggiano insistió en que el senador de Morena, @InzunzaCazarez, señalado por Estados Unidos de vínculos con los narcos, debe dar la cara y presentarse a laborar o separarse del cargo.



Indicó que al no hacerlo incurre en abuso de su cargo y diversas… pic.twitter.com/aVPlLcYNnA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 13, 2026

México debe entregar a EU a "narcopolíticos de Morena"

Carolina Viggiano opinó que tal parece "que la presidenta ha decidido proteger a los narcopolíticos en lugar de proteger a México y eso me prece muy lamentable porque poner en riesgo millones de empleos mexicanos de empresas".

Opinó que al tener ese conflicto con Estados Unidos aumentan las dificutades y con ellos se dificulta el crecimiento económico en este país.

"De eso dependen muchas cosas, si no hacemos cosas como mantener el T-MEC mo vamos a tener crecimiento y corremos el riesgo de muchas cosas, se agudizaría la crisis", sentenció la legisladora.