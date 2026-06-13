Ayotzinapa: encapuchados vandalizan la México-Cuernavaca, suspenden reunión entre padres y autoridades

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dañaron las casetas de la autopista México-Cuernavaca, luego de que se negó el acceso a la Ciudad de México (CDMX) de los autobuses en que viajaban, además de que fueron revisados por elementos de la Secretaría de Seguridad capitalinos.

Los jóvenes, quienes actuaron encapuchados, rechazaron el operativo de seguridad de las autoridades capitalinas por impedirles el líbre tránsito, cuando su intención era acompañar las protestas anunciadas por los padres de los 43 desaparecidos en el 2014, en la CDMX.

Los policías permencieron en bloque a un lado de la carretera, mientras que los normalistas cerraron el tránsito vehicular, además de que pidieron a un transportista que atravesara su camión frente a las casetas para obstaculizar el tránsito y le quitaron las llaves.

Acto seguido rompieron vidrios, doblaron las plumas de las casetas y dañaron los equipos electrónicos y mobiliario que ya no sirvieron.

Luego de más de tres horas de permanecer en el lugar, se retiraron, dejando destrozos y el paso libre a los automovilistas que empezaron a circular por la zona.

Estudiantes de Ayotzinapa causaron destrozos en la caseta México-Cuernavaca.|Julio César Graw

Se suspende reunión entre autoridades y padres de Ayotzinapa

Mientras los encapuchados realizaban destrozos, padres y familiares de los normalistas desaparecidos en 2014 daban una conferencia de prensa en el antimonumento de los 43, ubicado en Bucareli y Reforma y ahí aseguraron que impusieron un cerco policiaco a los estudiantes.

Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunciaron haber sido rodeados por elementos de seguridad mientras se dirigían a una movilización en la Ciudad de México.

Acusaron que el operativo limitó su desplazamiento y consideraron que la acción buscó obstaculizar sus actividades de protesta y exigencia de justicia a unoms meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los normalistas.

Aseguraron que continuarán con sus jornadas de movilización para exigir avances en la investigación del caso y conocer el paradero de los normalistas desaparecidos y cuestionaron la actuación de las autoridades durante el operativo. Reiteraron que su movimiento se ha mantenido de manera pacífica a lo largo de los años.

Señalaron que cancelaron una reunión que tenían planeada con autoridades de la Secretaría de Gobernación, al advertir que durante cinco días les impidieron ingresar a la Ciudad de México a los 17 camiones que trasladaban a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

“Nos retiramos porque no hubo condiciones para que los padres y madres se manifestaran en esta jornada", declaró Isidoro Vicario, abogado de las familias.