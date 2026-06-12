Kenia López pide atender a víctimas y manifestantes pese a la euforia del Mundial 2026

Mientras la Ciudad de México vivió una jornada marcada por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las múltiples movilizaciones sociales que acompañaron el arranque del torneo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado para que la celebración deportiva no desplace los problemas que siguen afectando a miles de mexicanos.

La legisladora sostuvo que el entusiasmo generado por el Mundial no debe convertirse en una distracción frente a temas que siguen pendientes para la población, particularmente aquellos relacionados con la seguridad, la atención a víctimas y las demandas de distintos sectores que salieron a las calles.

López Rabadán pide que el Mundial no desplace las demandas de las víctimas

Durante su posicionamiento, López Rabadán afirmó que las autoridades tienen la obligación de escuchar a quienes se manifiestan y atender las exigencias ciudadanas, independientemente de la relevancia internacional del evento deportivo.

“Desde aquí, desde la Cámara de Diputados, decimos evidentemente hay que escuchar a las víctimas, hay que atender a las víctimas. Sí, hay que celebrar porque hay un Mundial, por supuesto que sí, pero que el Mundial no quite lo importante, no borre un Mundial o un partido una realidad de nuestro país que necesita ser atendida. Con o sin Mundial, el gobierno, las autoridades, esta propia Cámara debe dar respuesta a las y los mexicanos”, expresó.

¡Vamos México!



Disfrutemos del #mundialdefútbol sin olvidar lo importante: México debe ser un país seguro, en donde todas las familias puedan salir adelante, ser felices y prósperas 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/wOW5i34Hh5 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 11, 2026

Un Mundial acompañado de protestas y demandas sociales

La inauguración del Mundial estuvo acompañada por una amplia agenda de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, sindicatos, colectivos de búsqueda, agrupaciones estudiantiles y diversos movimientos ciudadanos.

Desde las primeras horas del día se contemplaron marchas hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde participaron agrupaciones como Mexicanos Contra el Narcoestado, integrantes de la CNTE, trabajadores del Gobierno capitalino, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales que aprovecharon la visibilidad internacional del evento para exponer distintas demandas.

A la par, se realizaron concentraciones en espacios emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Zócalo, el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las y los Desaparecidos y el Monumento a la Revolución.

Llamado a evitar abusos durante las movilizaciones

Frente a este escenario, la presidenta de la Cámara de Diputados también pidió a las autoridades encargadas de la seguridad actuar con responsabilidad y evitar cualquier exceso durante las manifestaciones.

La legisladora advirtió que la atención al Mundial no puede traducirse en medidas que limiten el derecho a la protesta ni en acciones de fuerza desproporcionadas contra quienes buscan hacer visibles sus reclamos.