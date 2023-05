¡Los conductores de ‘Hechos Meridiano’ le dicen adiós a una era! Después de 10 años juntos Christian Lara se despide de Alejandro Villalvazo con lágrimas en los ojos “Me siento nostálgica, pero me voy feliz”, dijo la periodista de 42 años.

El próximo 1 de mayo TV Azteca tendrá nuevos cambios en la programación de sus noticieros ‘Hechos’, con el objetivo de dar un giro a la voz de Fuerza Informativa Azteca (FIA). Entre los cambios se contempla la salida de Christian Lara de ‘Hechos Meridiano’ para iniciar una nueva etapa a lado de su esposo Roberto Ruiz.

Aunque Christian Lara continuará dentro de la familia de TV Azteca en una nueva etapa con el noticiero ‘Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara', que se transmitirá de lunes a viernes en punto de las 8:00 horas, la conductora no pudo evitar sentir nostalgia al decirle adiós a Alejandro Villalvazo.

Christian Lara recuerda primer programa con Alejandro Villalvazo; “me hizo mala cara”

Con lágrimas en los ojos Christian Lara recordó que fue justo un 17 de diciembre de 2007 cuando llegó por primera vez a ‘Hechos Meridiano'; “Yo ya había hecho un casting con Alejandro Villalvazo para Info 7".

Según relató Lara, se encontraba llegando de León a las instalaciones de TV Azteca Ajusco en la Ciudad de México para una adición, “todo fue muy rápido, me maquillaron y me dijeron siéntate aquí, después llegó el señor Alejando, muy educado como siempre saludando a todos, pero a mí me hizo mala cara”, dijo.

La conductora de 42 años reveló que Villalvazo le hizo una “mala cara” porque él pensó que iba a hacer el casting solo; “Y mira después de eso no se salvo de mí", terminó de recodar al destacar que después de 10 años juntos han formado una amistad entrañable.

Alejandro Villalvazo ofrece emotivo mensaje a Christian Lara

Por su parte, Alejandro Villalvazo agradeció a Christian Lara el tiempo que compartieron dentro y fuera del aire dejando ver que no echa a saco roto las enseñanzas que vivió a lado de la conductora; “aunque podría creerse que después de 10 años todo se hizo monótono, la realidad es que no es así, porque diario son noticias distintas, una nueva aventura”.

El conductor de 52 años añadió que lo más importante en cualquier trabajo es crear un buen ambiente de trabajo, donde todos puedan ser amigos, aunque las relaciones tengan altibajos, explicó, de esta forma es en la que verdaderamente se goza la vida.

La verdad a lado de Christian Lara nos hicimos muy amigos y así es como uno goza más el trabajo, además de la satisfacción profesional. Si quieres tener una mejor calidad de vida crea un buen ambiente de trabajo porque si no ni quieres llegar, no te quieres levantar Alejandro Villalvazo

¿Quién quedará al frente de ‘Hechos Meridiano’?

Alejandro Villalvazo continuará al frente de ‘Hechos Meridiano’ de lunes a viernes a las 14:00 horas, esta vez en dupla con la periodista Lucy Bravo, quien se suma para aportar todo su talento y llevar a los hogares la información más relevante de México y el mundo.

Lucy Bravo nació en Naucalpan, Estado de México, la conductora de 34 años, se ha especializado en política exterior, economía, comercio internacional, así como en temas de diplomacia y geopolítica. La conductora reveló que esta nueva etapa la llevará a enfrentar un nuevo reto tanto profesional como personal.

Había estado trabajando mucho tiempo para llegar a un espacio como este y el reto era enorme. Nuestra misión era transformar un espacio de noticias matutino en un concepto totalmente. Desde el día uno supimos que el análisis, la crítica y el buen humor tendrían que estar siempre acompañados de la credibilidad que caracteriza a FIA. Lucy Bravo

¿Cómo quedará la programación de los noticieros de TV Azteca?

A partir del próximo 1 de mayo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) tendrá nuevos cambos en sus noticieros, dejando las voces que los mexicanos ya conocemos, pero también añadiendo una frescura a la información. Estos serán los cambios en los noticieros:



Primera Línea’ con Nina Andrade y Daniela Obregón a las 5:50 horas

con Nina Andrade y Daniela Obregón a las 5:50 horas ‘Hechos AM’ con Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leo Arriaga a las 7:00 horas

con Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leo Arriaga a las 7:00 horas ‘Nosotros Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara’ con Roberto y Christian a las 8:00 horas

con Roberto y Christian a las 8:00 horas ‘ Hechos Meridiano’ con Alejandro Villalvazo junto a Lucy Bravo a las 14:00 hhoras

con Alejandro Villalvazo junto a Lucy Bravo a las 14:00 hhoras Hechos con Javier Alatorre a las 22 horas.