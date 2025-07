Mustang Mach-E 2025: el corazón eléctrico que late con espíritu deportivo

Para muchos entusiastas del motor gasolina, escuchar la idea de un Mustang eléctrico puede parecer sorprendente, porque el Mustang es sinónimo de gasolina, de escape rugiente, de músculo americano. ¿Cómo se puede traducir todo eso en voltios y silencio?

El Ford Mustang Mach-E 2025 es un crossover que no solo merece el nombre, lo redefine para una nueva generación de conductores.

Aceleración inmediata, sin dramatismo

Lo primero que impacta es la entrega de potencia. En su versión GT, Mach-E pasa de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos. No hay cambio de marcha, ni retardo. Solo una fuerza que empuja el pecho hacia el respaldo y hace sonreír como un adolescente con licencia nueva. La adrenalina de la aceleración inmediata es una experiencia digna del ADN Mustang, y Mach-E recobra esta deportividad con su torque de 700 lb-pie.

El sistema de tracción total (eAWD), con doble motor eléctrico, distribuye el torque de forma precisa. Es un coche que pesa más de dos toneladas, pero en carretera se siente estable y... sí, muy ágil.

Su autonomía real ronda los 400-500 km, dependiendo de la configuración de batería y estilo de conducción. En condiciones urbanas, recupera carga mediante el frenado regenerativo, y en estaciones de carga rápida (DC), puede alcanzar el 80% de batería en menos de 40 minutos.

Tecnología intuitiva, no invasiva

Ford acierta al integrar tecnología útil, sin caer en lo excesivo. El sistema SYNC 4A es uno de los mejores del mercado: rápido, visualmente claro, y con actualizaciones remotas. Además, integra un modem 5G para la máxima conectividad abordo.

La pantalla de 15.5 pulgadas domina el tablero, pero lo hace sin imponer. Todo está donde debe estar. El acceso sin llave mediante el teléfono funciona sin fallos, y el control de voz responde con naturalidad. En cuanto a seguridad, el paquete Co-Pilot360™ ofrece un nivel de asistencia que permite viajar con confianza total, desde en pista e incluso en ciudad.

El diseño honra la herencia del Mustang sin caer en nostalgia forzada|Ford

Diseño con identidad propia

Visualmente, Mach-E no es una imitación del coupé clásico. Es un Mustang con formato crossover, sí, pero tiene presencia propia. La silueta musculosa, las llantas anchas y la parrilla cerrada con el emblema del caballo salvaje iluminado dejan claro que este vehículo no está aquí para ser discreto.

En el interior, el confort es notable. Los materiales son de calidad superior, asientos cómodos con espacio de sobra para cinco adultos y el sistema de sonido B&O® proporciona un ambiente premium, incluso cuando el motor no emite ruido alguno. Y para aquellos que sienten la necesidad del sonido del motor, tiene una función para activar una simulación del sonido para acelerar con esta sensación.

México es uno de los mercados donde Ford apuesta más fuerte por la electrificación|Ford

¿Veredicto? Mustang sigue vivo. Y electrificado

Ford no ha querido construir un eléctrico más. Ha querido construir un Mustang que no dependa de gasolina. Y en gran medida, lo ha conseguido. Mach-E 2025 no es un vehículo experimental, ni una concesión al mercado. Es una máquina de conducción real, emocionante y utilizable.

Para los puristas, puede que no haya escape ni vibraciones. Pero hay otra clase de emoción: la que viene con potencia inmediata, aceleración limpia y la sensación de estar adelantado a tu tiempo, sin renunciar al placer de manejar y la deportividad característica de Mustang.

Ficha técnica destacada: Ford Mustang Mach-E 2025

Característica Detalle Motorización / Tracción Batería Rango Extendido

Dual motor eléctrico (eAWD) Potencia máxima Hasta 480 hp (GT Performance) Aceleración 0-100 km/h Desde 3.5 segundos Autonomía estimada Hasta 465 km (versión con batería extendida) Capacidad de carga rápida (DC) 10%-80% en aproximadamente 38-40 minutos

Sistema multimedia SYNC 4A con pantalla táctil vertical de 15.5” Seguridad Ford Co-Pilot360™ (ADAS completo) Precio estimado en México Desde $989,000 MXN (versión base)