Un alemán tomaba 25 litros de agua al día para vivir por diabetes

Se supone que debemos beber alrededor de 2 litros de agua al día, pero el profesor alemán Marc Wübbenhorst necesitaba tomar 25 litros de agua al día para no morir de sed por padecer de la enfermedad llamada diabetes insípida.

Cuando nació, al alemán Marc Wübbenhorst, de 42 años, le diagnosticaron una enfermedad conocida como diabetes insípida, que lo obliga a beber más de 20 litros de agua al día para no morir.

Por tomar tantos litros de agua al día no tiene un buen dormir

Esto también le genera algunos problemas como que, por ejemplo, no puede dormir más de dos horas seguidas.



Marc Wübbenhorst de Bielefeld solo puede soñar con dormir toda la noche. Se ha estado despertando regularmente desde que tiene memoria. Entonces tiene sed o tiene que ir al baño.

Sus riñones liberan demasiada agua

Desde su nacimiento, el nativo alemán de Bielefeld sufre de “diabetes insipidus renalis” una enfermedad metabólica que generalmente se hereda. Sus riñones liberan demasiada agua sin control. Por eso tiene que beber constantemente, de lo contrario, podría incluso morir.

Ahora solo toma 7 litros de agua al día

La enfermedad de Marc Wübbenhorst es incurable. Pero un medicamento trajo ayuda. Ahora bebe mucho menos. Sólo siete litros de agua, todavía demasiado para una persona normal, pero para él una liberación sin fin, finalmente una posibilidad de vivir a medio camino de la normalidad. Pero la dieta es mucho más importante. El nativo de Bielefeld evita los alimentos salados y come principalmente platos que retienen agua, como las gachas, por ejemplo.

Con el medicamento, Marc ahora puede dormir hasta 4 horas seguidas. Cada litro que bebe menos, cada hora que puede dormir más: para él, estos son hitos importantes en el camino hacia una vida que vale la pena vivir.

Años antes, señalaba que “solo puedo estar sin agua aproximadamente una hora. Después de ese tiempo, tengo problemas de concentración, sufro fiebre y pérdida de orientación”, contó. Por eso, el único deporte que Wübbenhorst puede practicar es la orientación y, cada vez que hace viajes largos, debe llevar consigo varias botellas de agua.

Prefiere no beber alcohol, solo tomar agua

Aunque este arquitecto germano pueda beber alcohol, prefiere no hacerlo: “Por mi condición puedo beberme tres botellas de vino y no me va a afectar”.

Aunque beber grandes cantidades de agua es lo que mantiene a este hombre con vida, ello también puede llevarlo a la muerte, ya que corre el riesgo de sufrir hiponatremia, es decir, una caída abrupta de los niveles de sodio en la sangre. Si ello ocurriera, podría afectar a algunas células y causar daño cerebral.

La diabetes insípida, afección que ya padecía su madre, provoca que los niveles de agua en el cuerpo sufran un desequilibrio, por lo que es necesario beber grandes cantidades de líquido para reponerlo.