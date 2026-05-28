¿Se va por los cielos? Esto cuesta el litro de leche en México en 2026; listas de precios por estado

La leche, uno de los elementos más importante en la mesa de los mexicano, registró algunos cambios en su precio para la última semana de mayo 2026 en diversas regiones del país, pero ¿ a cuánto está el litro?

¿A cuánto está el litro de leche en México 2026?

¿El desayuno será más caro? El precio de la leche en México se ubica entre los $14.90 hasta los $35 pesos el litro , según el "Quién es Quién de los Precios" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el litro de leche se ubica en $3.63 pesos en distintas partes del país .

El costo del litro de leche podría variar dependiendo de la zona y establecimiento en el que se adquiera este producto.

Lista de precios del litro de leche en otras regiones de México 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló los precios del litro de leche en otras regiones de México; te compartimos la lista de costos para finales de mayo 2026.



Estado de México - $14.90 a los $37 pesos el litro.

Ciudad de México - $14.90 a los $35 pesos el litro.

Jalisco - $23.00 a los $39.90 pesos el litro.

Aguascalientes - $27.59 a los $38.90 pesos el litro.

Veracruz - $30.00 a los $39.00 pesos el litro.

Michoacán - $33.00 a los $39.50 pesos el litro.

Zacatecas - $34.00 a los $40 pesos el litro.

Nuevo León - $31.00 a los $44.00 pesos el litro.

En algunas regiones de México, el precio de la leche supera los $40 pesos el litro.

¿Dónde es más barato el litro de leche en México?

El Estado de México y la Ciudad de México son las dos regiones con el precio más bajo de la leche, ubicándose entre los $14.90 hasta los $37.00 pesos el litro.

Por el contrario, Monterrey, Nuevo León, es la zona con el costo más alto de la leche, ubicándose entre los $31 hasta los $44 pesos el litro.

Por esta razón podría subir el precio de la leche en México

El precio de la leche se encuentra en un momento crítico en México debido a que productores señalaron que los altos costos de combustible, transportación, energía y alimentación del ganado, podrían provocar un incremento en el costo de este producto.

Aunque CANILEC no detalló el porcentaje exacto del incremento registrado en el producto básico, reconoció que el sector enfrenta una fuerte presión económica.