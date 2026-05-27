¿Quieres comprar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026? Alertan por fraudes y páginas falsas para venta de entradas

A pocos días de la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a México, los ciberdelincuentes se aprovechan de las y los aficionados que no alcanzaron boletos para alguno de los partidos, utilizando páginas web falsas para robarles su dinero e información personal, pero ¿cuál es el modus operandi?

¿Cómo operan las páginas falsas de venta de boletos del Mundial 2026?

¡No caigas en trampa! Los ciberdelincuentes crean páginas web falsas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con logotipos, fotografías, colores y diseños muy similares a los de las plataformas oficiales, esto para que los aficionados no logren identificar la estafa tan fácilmente.

Con ayuda de anuncios en redes sociales, en los que ofreces precios bajos, ofertas exclusivas o descuentos exagerados, los delincuentes logran obtener la atención y confianza de las víctimas.

Una vez que los aficionados entren al sitio web, se le solicitará información personal como el nombre completo, dirección, números de tarjeta bancaria, códigos de seguridad, entre otros datos. Al dar tu información, esta podría ser utilizada para cometer otros delitos.

En otros casos, los ladrones ofrecen sus ofertas por redes sociales. Una vez que enganchan al aficionado, le piden hacer un depósito para posteriormente desaparecer de todos lados, llevándose el dinero de la víctima.

🚫⚽ ¡Que los fraudes no te dejen fuera del estadio! Antes de comprar boletos para el #Mundial2026, verifica que el sitio sea oficial y evita depósitos a cuentas personales. Los ciberdelincuentes buscan meterle gol a tu dinero. 🥅💸#AltoAlFraude pic.twitter.com/3WQCn1RSfc — CONDUSEF (@CondusefMX) May 10, 2026

¿Cómo evitar ser víctima de fraude en la compra de boletos del Mundial?

Expertos en ciberseguridad compartieron algunos consejos para evitar caer en estafas y proteger tu dinero al intentar comprar boletos para el Mundial 2026.



Desconfía de la reventa en redes sociales y las plataformas intermediarias.

Aprende a identificar las páginas falsas. Fíjate que no tengan faltas de ortografía y que lleven el " https:// " al inicio de la URL.

" al inicio de la URL. Sospecha de los precios tan bajos, las ofertas exageradas y los métodos de pago.

Los ciberdelincuentes siempre utilizarán el sentido de urgencia para que las víctimas caigan rápido y fácil en su trampa.

siempre utilizarán el sentido de para que las caigan rápido y fácil en su trampa. Utiliza única y exclusivamente los canales oficiales, en este caso la página de la FIFA.

¿Dónde comprar boletos oficiales para el Mundial 2026 de forma segura?

¡No te quedes fuera del estadio! El lugar más seguro para comprar boletos para algunos de los partidos del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, es la página oficial de la FIFA.

Para comprar boletos, lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio web y elegir el partido de tu preferencia. Aún hay boletos disponibles para algunos enfrentamientos.

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa de boletos?

Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al "088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan:



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital.