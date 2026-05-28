El dólar despierta este jueves: Así reacciona el tipo de cambio hoy 28 de mayo

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense arranca este jueves 28 de mayo de 2026 con una tendencia al alza, luego de varios días de retrocesos, pero ¿en cuánto se cotiza en México?

El billete verde tuvo un alza en su cotización este jueves, la más alta desde abril, debido a las dudas sobre un borrador de un acuerdo de paz que lleve a la reapertura del estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que atacó una base aérea estadounidense, apenas otras después de que Donald Trump desmintiera un reporte sobre que estaba cerca de un acuerdo con el régimen de Teherán.

Precio del dólar hoy 28 de mayo de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos a la compra y $18.24 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de operaciones de este jueves.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 28 de mayo de 2026?

En Tijuana, el precio del dólar se coloca en $17.40 pesos a la venta . Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región del país.

Precio del dólar canadiense hoy 28 de mayo 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en $10.75 pesos a la compra y $13.59 pesos a la venta en sucursales bancarias durante la apertura de este jueves.

Si planeas cambiar dinero, toma en cuenta que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 28 de mayo de 2026?

El Bitcoin inició la jornada de este jueves 28 de mayo de 2026 en 73 mil 176 dólares por unidad, con una baja del 1.53% respecto a su cierre previo.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda abrió con un valor aproximado de 1 millón 268 mil 483 pesos por unidad.

Así inicia la jornada el precio del Bitcoin hoy. |Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 28 de mayo de 2026?

El petróleo tuvo un aumento del 2% en su precio hoy jueves después de que las Guardias Revolucionarias de Irán anunciaron que atacaron una base aérea de Estados Unidos como respuesta al ataque estadounidense en la ciudad portuaria de Bandar Abbas.