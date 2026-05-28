El mapa del precio: ¿En cuánto está la gasolina en México hoy?

¿Quieres saber dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se registra el precio más bajo del combustible para este jueves 28 de mayo de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios promedio de los combustibles en México para este jueves 28 de mayo de 2026:

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos

precio por litro: 23.68 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.46 pesos

por litro: 28.46 pesos Diésel precio por litro: 27.28 pesos

Precio del gas natural vehicular 28 de mayo de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 28 de mayo de 2026

Te compartimos el costo promedio del combustible en la Ciudad de México para este jueves 28 de mayo:

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos

precio por litro: 23.80 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.71 pesos

por litro: 28.71 pesos Diésel precio por litro: 27.00 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 28 de mayo de 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos

precio por litro: 23.66 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.04 pesos

por litro: 28.04 pesos Diésel precio por litro: 26.88 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 28 de mayo de 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.98 pesos

precio por litro: 23.98 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 29.26 pesos

por litro: 29.26 pesos Diésel precio por litro: 27.43 pesos

Precio de gasolina hoy 28 de mayo de 2026 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 24.01 pesos

precio por litro: 24.01 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 29.48 pesos

por litro: 29.48 pesos Diésel precio por litro: 27.13 pesos

Precio de gasolina en Colima hoy 28 de mayo de 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos

precio por litro: 23.79 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.36 pesos

por litro: 28.36 pesos Diésel precio por litro: 27.13 pesos

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 28 de mayo de 2026

Gasolina Regular precio por litro: 21.90 pesos

precio por litro: 21.90 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.64 pesos

por litro: 25.64 pesos Diésel precio por litro: 25.44 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los costos promedio del combustible en Estados Unidos para este 28 de mayo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.42 dólares (76.74 pesos)

por galón: 4.42 dólares (76.74 pesos) Gasolina Premium precio por galón: 5.30 dólares (92.02 pesos)

precio por galón: 5.30 dólares (92.02 pesos) Diésel precio por galón: 5.55 dólares (96.36 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este jueves 28 de mayo de 2026 corresponde a los reportes emitidos por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las entidades con el combustible más económico destaca Tamaulipas, donde el litro de gasolina Regular se vende en 21.90 pesos. En contraste, Monterrey, Nuevo León, se mantiene como una de las ciudades con los precios de la gasolina más elevados, al alcanzar lo s 24.01 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium es el nivel de octanaje, el cual mide la resistencia del combustible a detonarse dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele ser utilizada en motores de baja compresión. Por otro lado, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que es recomendada para vehículos con motores turbo, súper cargados o con sistemas de inyección directa.

Para saber cuál es el combustible adecuado para tu automóvil, puedes consultar el manual del vehículo, revisar la tapa del tanque o verificar la información ubicada en la puerta del conductor.

