Vuelve a subir el dólar: Así cierra el tipo de cambio en México y otros mercados hoy 27 de mayo 2026

¿Te interesa cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró un leve aumento para el final de la jornada del día de hoy. Así cierra el tipo de cambio en México para el último martes del mes.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.24 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.75 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la BMV hoy 27 de mayo 2026

El índice S&P/BMV IPC registró una jornada positiva al ubicarse en 70,021.35 puntos, lo que representó un avance de 1.19%, equivalente a una ganancia de 823.78 unidades.

Durante la sesión, se reportó un volumen de operación de 199,521,206 títulos, reflejando una actividad relevante en el mercado.

Cierre de Wall Street hoy 27 de mayo 2026

Wall Street cerró la jornada de este 27 de mayo de 2026 con ganancias moderadas y nuevos máximos históricos en sus principales indicadores.

El índice Dow Jones Industrial Average avanzó 0.36% para ubicarse en 50,644.28 puntos, mientras que el S&P 500 subió 0.02% hasta las 7,520.36 unidades. Por su parte, el Nasdaq Composite ganó 0.07% y cerró en 26,674.74 puntos.

Cierre del Bitcoin HOY 27 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 27 de mayo 2026, en 75 mil 158 dólares por unidad, registrando una baja importante de 0.91% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un aumento importante por tercer día consecutivo.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 303 mil 620 pesos por unidad.

Precio del petróleo se acerca a los cien dólar este miércoles

El precio petróleo cerró con una caída del 5% este miércoles, mientras los inversores esperaban novedades sobre el marco de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.



Petróleo Brent - 94.29 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediante - 88.68 dólares el barril

Con información de Reuters...