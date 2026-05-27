¿Otro golpe al bolsillo? Precio de la leche también se ve afectado por el aumento de combustibles en México

En México, el incremento en los precios de los combustibles ya alcanzó a otro producto báscio para millones de familias: La Leche. Pordoctores del sector reconocieron que los costos de transportación, la energía y las alimentación para el ganado, se han disparado en los últimos meses, aumentando la presion en toda la cadena de producción. Este aumento genera una preocupación tanto en empresarios como en consumidores, sobre todo en un contexto en donde la inflación sigue afectado al precio de los productos esenciales de la canasta básica.

¿Aumenta el costo de la leche? Esto dice la CANILEC

Jorge Lozano, presidente de Cámara Nacional de Industriales de la Leche, señala que entre un 60 y 70 por ciento del costo de producción de cada litro de leche depende directamente de factores como:

Granos utilizados para alimentar al ganado



Energía



Combustibles



Transporte.



“El costo del transporte se ha disparado enormemente”, reconoció Lozano, representante del sector. Esto afecta principalmente la distribución del producto desde los centros de producción hasta supermercados, tiendas y puntos de venta en todo el país.

🥛 El alza en combustibles también impacta a la leche



El presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), Jorge Lozano, reconoció que el incremento en los combustibles ya afecta los costos de producción de la leche. pic.twitter.com/Hq3BNk2SeL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

¿Cómo impacta precio del combustible en la industria lechera?

Por lo general, todos relacionamos el aumento del precio de la gasolina al sector del transporte público o a los automovilistas pero su impacto también alcanza a prácticamente toda la cadena alimentaria. En el caso de la leche, los combustibles son fundamentales para:

Traslado del alimento para ganado



Operación de maquinaria



Refrigeración



Distribución en camiones especializados.



Especialistas señalan que cualquier aumento sostenido en diésel y gasolina termina siempre se va a terminar relfejando en los precios finales al consumidor.

¿La leche seguirá aumentando de precio?

Aunque CANILEC no detalló el porcentaje exacto del incremento registrado en el producto básico, reconoció que el sector enfrenta una fuerte presión económica.

Analistas consideran que, si los costos de energía y combustibles continúan elevados, otros productos derivados como queso, yogurt, crema y mantequilla también podrían verse afectados en los próximos meses.

El encarecimiento de los granos utilizados para alimentar ganado continúa siendo otro factor clave que presiona los costos de producción.

Un producto básico bajo presión

La leche es uno de los alimentos más consumidos en nuestro país, además de que forma parte de la dieta diaria de millones de mexicanos, especialmente entre los niños y adultos mayores.

Es por eso que cualquier incremento en su precio impacta de manera directa al gasto familiar, además del poder adquisitivo de los hogares mexicanos.