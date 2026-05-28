¿Te pidieron propina? Qué hacer, cuánto dar y lo que establece la ley en CDMX

¿Quiere que incluya la propina? En la Ciudad de México (CDMX), la propina sigue siendo uno de los cobros más normalizados y también de los más polémicos.

Aunque muchos restaurantes la sugieren e incluso la incluyen en la cuenta, la pregunta siempre es: ¿cuánto dejar? Conoce qué hacer, cuánto puedes dar y qué es lo que establece la ley.

¿Cuánto se deja de propina en la CDMX?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que ningún establecimiento puede exigir el pago de propina ni fijar un monto obligatorio, ya que se trata de una gratificación voluntaria por el servicio recibido en lugares como restaurantes, bares, hoteles o servicios turísticos.

El organismo señaló que los negocios están obligados a exhibir sus precios con IVA incluido y que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores no pueden aplicar prácticas coercitivas o abusivas, lo que implica que la propina no debe incluirse en la cuenta ni imponerse al consumidor.

¿Cómo denunciar un abuso en las propinas?

Ante esta situación, Profeco recomienda revisar cuidadosamente la cuenta antes de pagar y, en caso de detectar cargos no reconocidos, notificarlo de inmediato al establecimiento para su corrección.

Si aun así se exige el pago de propina, las personas consumidoras pueden presentar una denuncia o queja a través de los canales institucionales de la Procuraduría, ya sea por teléfono, correo electrónico o de manera presencial en alguna de sus Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).



Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o 800 468 8722

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Asimismo, el artículo 97 de la misma ley establece que para presentar una denuncia es necesario proporcionar el nombre o razón social del establecimiento, su domicilio completo y una narración de los hechos que dieron origen a la queja.

En la mesa no solo se paga la cuenta, también se ejercen derechos. La propina es un reconocimiento al servicio, no una obligación.