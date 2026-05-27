¡Susto en el AICM! Flamazo en instalaciones de la Marina deja varios soldados lesionados; qué ocasionó la explosión

En la mañana de este 27 de mayo 2026, se reportó un flamazo en las instalaciones de la Marina, ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dejando varios elementos con lesiones y quemaduras.

¿Qué provocó el flamazo en AICM? Reportan acumulación de gas en la cocina de Unidad Naval

La Secretaría de Marina confirmó que el flamazo fue ocasionado por una presunta acumulación de gas en el área de cocina en las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria.

Afortunadamente, la situación logró ser controlada de manera inmediata por el propio personal de servicio, por lo que no se requirió la presencia de elementos de bomberos u otras autoridades.

"Se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina", aclararon en un comunicado a través de redes sociales.

Aunque el flamazo ocurrió por la acumulación de gas, no se registró un incendio mayor, por lo que no existe ningún riesgo para las y los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Secretaría de Marina informa que, derivado de un incidente registrado al interior de instalaciones navales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el AICM, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina,… — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 27, 2026

Reportan heridos tras flamazo en el AICM: ¿Cuál es el estado de salud de los marinos?

El flamazo en el AICM dejó varios elementos navales con lesiones y quemaduras de diversa consideración, por lo que fueron atendidos de inmediato por los paramédicos.

Según la SEMAR, los heridos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica correspondiente. Ninguno de los elementos se reporta en estado crítico de salud, por lo que todo quedó en un susto.

¿Cómo detectar una acumulación de gas?

Detectar una acumulación de gas a tiempo es vital para prevenir accidentes o flamazos, por ello, es importante prestar atención a tres señales claves que nos ayudarán a identificar este problema:

