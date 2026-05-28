¡Cuidado con los descuentos falsos! Alertan por estafas en Hot Sale 2026 en México; así puedes protegerte

Durante el Hot Sale 2026, una de las temporadas de ofertas más esperadas por los mexicanos, suelen aumentar las estafas debido a que los ciberdelincuentes aprovechan los sitios web falsos y las redes sociales para robar los datos personales y financieros de las víctimas, pero ¿cómo funciona?

¿Cuáles son las estafas más comunes en el Hot Sale 2026?

¡No caigas en trampas! Si buscas ropa nueva, pantallas o descuentos en viajes en páginas de internet, es importante tener mucho cuidado, ya que podrías ser víctima de estafa; te compartimos los fraudes más comunes en México.



Sitios web falsos : Se crean páginas de internet idénticas a las tiendas departamentales para confundir a los usuarios y que compartan sus datos personales y financieros .

: Se crean páginas de internet idénticas a las tiendas departamentales para confundir a los usuarios y que compartan sus y . Perfiles falsos en redes sociales : Los delincuentes crean perfiles de Facebook, Instagram y TikTok que se hacen pasar por tiendas en línea, el objetivo es robar el dinero de las víctimas.

: Los delincuentes crean perfiles de Facebook, Instagram y TikTok que se hacen pasar por tiendas en línea, el objetivo es robar el dinero de las víctimas. Cupones de regalo falsos: Las víctimas reciben un mensaje por SMS o WhatsApp de una supuesta tienda famosa. Para ganártelo será necesario ingresar a un enlace, el cual tiene un virus que podría hackear tu dispositivo y obtener información sensible.

¿Cómo evitar fraudes en el Hot Sale 2026?

Si quieres disfrutar de los descuentos y ofertas en este Hot Sale 2026, la Policía Cibernética de la Ciudad de México compartió algunos consejos para evitar caer estafas, pero ¿cuáles son?



Verifica que las compras se realicen en sitios oficiales y seguros.

Evita acceder a promociones desde enlaces sospechosos .

. Desconfía de las ofertas que ofrezcan precios irreales y que tengan sentido de urgencia.

que ofrezcan y que tengan sentido de urgencia. Activa la verificación de dos pasos en tus cuentas y aplicaciones.

Descarga aplicaciones desde las tiendas oficiales, como Google Play y Apple Store.

Confirmar que la página cuente con la conexión segura; verifica que tenga "https://".

¡Atención! Recuerda no compartir códigos bancarios, contraseñas o datos personales a desconocidos o por llamada telefónica; los bancos en México no piden este tipo de información.

#AlertaCibernética l La #SSC exhorta a la ciudadanía a proteger sus datos personales y evitar fraudes durante el #HotSale 2026.https://t.co/i9kU4OQ5Xx pic.twitter.com/3YzxkWHcO2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 26, 2026

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al "088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan:



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital.