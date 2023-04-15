Alemania se despide de la energía nuclear; cierra sus últimas tres centrales atómicas

Alemania desconectó sus últimas tres centrales de energía nuclear este sábado, poniendo fin a un programa de seis décadas que generó uno de los movimientos de protesta más fuertes de Europa, pero vio un breve respiro debido a la guerra de Ucrania.

Los defensores del cierre de la energía nuclear se reunieron en Neckarwestheim, donde una de las centrales eléctricas afectadas será desconectada de la red.

Dieter Kaiser / Manifestante:

“Para nosotros, es un buen resultado que después de 42 años se apague”.

"Nunca soñé que realmente llegaría a esto", agregó Kaiser, un manifestante antinuclear, momentos antes de que los organizadores desconectaran simbólicamente la energía nuclear y la insertaran en una fuente de energía solar.

El cierre planificado no solo provocó reacciones positivas, ya que los manifestantes a favor de la energía nuclear se opusieron al fin de la energía nuclear en Alemania y señalaron la volatilidad del suministro y los costos más altos de las energías renovables como un posible peligro para la producción de la economía más grande de Europa.

"No tenemos viento y sol disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana", dijo una manifestante.

A otros les preocupaba que la energía nuclear fuera reemplazada por más combustibles fósiles para llenar la brecha energética.

El gobierno dice que el suministro está garantizado después de la eliminación de la energía nuclear y que Alemania seguirá exportando electricidad, citando altos niveles de almacenamiento de gas, nuevas terminales de gas licuado en la costa norte y la expansión de las energías renovables.

Germany’s last three nuclear reactors will be shut down by Saturday. But other European countries, like Britain, Finland and France, are doubling down on nuclear energy as a source of reliable electricity and low carbon emissions. https://t.co/u6rqfQRlKk — The New York Times (@nytimes) April 15, 2023

Alemania dice adiós a la energía nuclear; se acerca a la energía solar

Después de años de evasivas, Alemania se comprometió a abandonar definitivamente la energía nuclear después de que el desastre de Fukushima en Japón en 2011 enviara radiación al aire y aterrorizara al mundo.

Pero la liquidación final se retrasó el verano pasado hasta este año después de que la invasión de Ucrania por parte de Moscú llevó a Alemania a detener las importaciones de combustibles fósiles rusos.

Los precios se dispararon y hubo temores de escasez de energía en todo el mundo.

Las últimas tres plantas aportaron solo alrededor del 5% de la producción de electricidad en Alemania en los primeros tres meses del año, según el Ministerio de Economía.

Y la energía nuclear representó solo el 6% de la producción de energía de Alemania el año pasado, en comparación con el 44% de las energías renovables, según mostraron los datos de la oficina federal de estadísticas.

Aún así, dos tercios de los alemanes están a favor de extender la vida útil de los reactores o de volver a conectar las plantas viejas a la red, y solo el 28% respalda la eliminación gradual, según mostró una encuesta del instituto Forsa a principios de esta semana.

Con el final de la era de la energía nuclear, Alemania tiene que encontrar un depósito permanente para alrededor de 1.900 contenedores de desechos nucleares altamente radiactivos para 2031.

El gobierno también reconoce que persisten problemas de seguridad dado que los vecinos Francia y Suiza aún dependen en gran medida de la energía nuclear.