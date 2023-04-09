Últimas noticias de hoy: Alemanes marchan contra brindar armas a Ucrania

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy domingo 9 de abril de 2023 sucedidas en México y el mundo. El recorrido por la información comienza en Alemania, donde algunos manifestantes expresaron su rechazo a brindar armas a Ucrania y pidieron que en su lugar haya negociaciones pacíficas con Rusia.

Además, cuando menos 23 migrantes africanos están desaparecidos después de naufragar en Túnez. Mientras que en el Estado de México, un accidente vehicular dejó un saldo de cuatro personas muertas.

Suministrar armas a Ucrania intensifica la guerra; aseguran manifestantes en Alemania

3 mil manifestantes marcharon en Berlín, Alemania, con el fin de protestar contra el suministro de armas a Ucrania. Además, solicitaron al gobierno realizar negociaciones pacíficas para reducir la crisis y así terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Alquinos de los inconformes consideran que brindar ayuda militar intensificará el conflicto y ello ocasionará más muertes.

Más de 20 migrantes desaparecieron tras naufragio en Túnez

23 migrantes están desaparecidos, mientras que cuatro más murieron tras el naufragio de dos embarcaciones frente a Túnez, al intentar cruzar el Mar Mediterráneo hacia Italia. Después de que en Libia existe represión hacia los migrantes, la nación del África Septentrional se ha convertido en el lugar para que las personas emigren hacia Europa.

Accidente en Naucalpan dejó 4 muertos en la madrugada

El choque de un automóvil en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. El incidente ocurrió en la Avenida Gustavo Baz. Dos personas más resultaron lesionadas, por lo cual paramédicos de la Cruz Roja acudieron para trasladarlas a un hospital.

¡La abandonaron! Bebé recién nacida es hallada al interior de una llanta en Nuevo León

Elementos de Protección Civil informaron que el pasado sábado 8 de abril una bebé recién nacida fue abandonada dentro de una llanta en la colonia Hacienda Real, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El hallazgo ocurrió cuando un menor de 11 años le avisó a sus padres la presencia de la pequeña.

Con cámaras, Irán vigilará a mujeres que no lleven el velo o hiyab

Ahmad-Reza Radán, jefe de la policía de Irán, informó que usarán tecnología y cámaras para identificar a las mujeres que no usen velo o hiyab. La primera sanción será una advertencia y posteriormente las presentarán ante la justicia, aseveró.



Choque múltiple en Naucalpan, Edomex, deja 3 lesinados

Cámaras del C5 captaron el momento en que una combi embiste un auto en Naucalpan, presuntamente uno de los vehículos que deja tres heridos en el Estado de México iba a exceso de velocidad.

Detienen a “fardera” en CDMX que ha estado 21 veces en la cárcel

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a una mujer de 52 años de edad, que presuntamente robó unos tenis de una tienda ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y tenía al menos 21 ingresos al reclusorio.



AMLO asegura que defenderá las mañaneras de los conservadores

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió un mensaje a sus simpatizantes y opositores en los que asegura que defenderá las conferencias de prensa matutinas, conocidas como las mañaneras, de ser desaparecidas.