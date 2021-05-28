Alemania pide perdón por genocidio en Namibia

Alemania se disculpó por su papel en la matanza de las tribus herero y nama en Namibia, un país del suroeste de África, ocurrida hace más de un siglo y por primera vez calificó la masacre como un genocidio, al mismo tiempo que acordó financiar proyectos por más de mil millones de euros.

Sin embargo, el jefe supremo de los herero, Vekuii Rukoro, rechazó como un insulto el acuerdo al que llegaron los gobiernos alemán y namibio porque no incluía el pago de reparaciones.

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“Eso es una tomadura de pelo en lugar de reparaciones por un crimen contra la humanidad”, aseguró Rukoro, refiriéndose a un compromiso de Alemania de financiar mil 100 millones de euros (alrededor de mil 300 millones de dólares) de proyectos de reconstrucción y desarrollo en Namibia.

“Ningún africano que se respete a sí mismo aceptará semejante insulto en los tiempos que corren por parte de una nación europea supuestamente civilizada”, dijo el jefe supremo de los herero, citado por Reuters.

Genocidio en Namibia, el primero del siglo XX, dejó más de 70 mil muertos

Los soldados alemanes mataron a unos 65 mil herero y 10 mil nama en una campaña que tuvo lugar entre 1904 y 1908, tras una revuelta contra la confiscación de tierras por parte de los colonos, en lo que los historiadores y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han calificado desde hace tiempo como el primer genocidio del siglo XX.

Aunque Alemania ha reconocido anteriormente su “responsabilidad moral” por los asesinatos, no había ofrecido una disculpa oficial por las masacres para evitar reclamaciones de indemnización, señaló Reuters.

En una declaración en la que anunciaba un acuerdo con Namibia tras más de cinco años de negociaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, señaló que los acontecimientos del periodo colonial alemán debían ser nombrados “sin escatimar ni glosar”.

“Ahora también llamaremos oficialmente a estos acontecimientos lo que fueron desde la perspectiva actual: un genocidio. A la luz de la responsabilidad histórica y moral de Alemania, pediremos perdón a Namibia y a los descendientes de las víctimas”, declaró Maas.

Wir haben heute nur ein Wort für das, was die deutsche Kolonialbesatzung zwischen 1904 und 1908 in #Namibia verübt hat: Völkermord. Umso mehr hoffe ich, dass wir heute einen wichtigen Schritt in Richtung Versöhnung gehen können. (1/2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 28, 2021

El financiamiento alemán beneficiará directamente a las comunidades afectadas por el genocidio, aseguró el ministro.

Los medios de comunicación namibios informaron este jueves de que el dinero servirá para financiar programas de infraestructura, atención sanitaria y formación durante 30 años.

Alemania, que perdió todos sus territorios coloniales tras la Primera Guerra Mundial, fue la tercera potencia colonial después de Reino Unido y Francia. Sin embargo, su pasado colonial fue ignorado durante décadas mientras los historiadores y los políticos se centraban más en el legado de los crímenes nazis, incluido el Holocausto.

En 2015, Alemania inició negociaciones formales con Namibia sobre el tema y en 2018 devolvió cráneos y otros restos de personas de tribus masacradas que se utilizaron en experimentos de la época colonial para afirmar las pretensiones de superioridad racial europea.

|Crédito: Reuters

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