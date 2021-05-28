Líder de Hamas reaparece con niño que lleva fusil tras tregua en Gaza

A casi una semana de que inició la tregua entre Israel y Hamas para el cese fuego en la Franja Gaza, reapareció el jefe de la organización yihadista Hamas, Yahya Sinwar, quien posó para una sesión de fotos en donde aparece con un niño, quien lleva un fusil de alto calibre.

De acuerdo con medios locales, el líder de Hamas cargó a este niño, quien es hijo de un combatiente de las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, ala armada del movimiento, y murió en los recientes ataques contra Israel.

El niño que fue cargado por el líder de Hamas vestía un traje camuflado, un chaleco antibalas y llevaba un fusil de alto calibre.

Israel critica aparición de líder de Hamas con niño que sostiene fusil

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) criticaron a Yahya Sinwar, quien apareció para tomarse unas fotos y en una de ellas posó con el niño con el fusil.

“Mira cómo exhibe con orgullo a un niño sosteniendo un arma de fuego. ¿Parece una organización que busca la paz?”, escribió a través de redes sociales.

A la izquierda - El líder de Hamas en Gaza posa orgulloso con un niño pequeño que carga un arma



A la derecha - Niños en Israel haciendo lo que deben hacer los niños de todo el mundo



Hamas está robando el futuro de los niños de Gaza sembrando odio y adoctrinando al terrorismo. pic.twitter.com/bGVhRJyI5p — Israel Sin Filtro (@IsraelSinFiltro) May 25, 2021

En el video donde aparece el líder de Hamas, se observa también que está rodeado por otros miembros de la organización yihadista.

Yahya Sinwar se acerca al menor y le da varios besos en el rostro, después lo carga y continúa con los besos al fusil que lleva el niño, quien mueve el arma para posar con el líder de Hamas, mientras las cámaras de video pasan frente a ellos.

El líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, salió de su escondite para una sesión de fotos. Mira cómo exhibe con orgullo a un niño sosteniendo un arma de fuego.



¿Parece una organización que busca la paz? pic.twitter.com/plvjHi6Zsn — FDI (@FDIonline) May 26, 2021

Una semana de la tregua entre Israel y Hamas

La reaparición de Yahya Sinwar se da a poco menos de una semana de que inició el cese de fuego en la franja de Gaza, luego de que Egipto actuara como mediador entre Israel y el movimiento yihadista.

Los ataques entre Israel y Hamas se desencadenaron por una represión por parte de la policía israelí en la mezquita de Al Aqsa, que tuvo como respuesta el lanzamiento de cohetes, algunos fueron interceptados por la Cúpula de Hierro.

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Sin embargo, la ofensiva de Israel contra Hamas sobre la Franja de Gaza dejó 277 muertos palestinos, 70 eran niños y 70 mujeres, de acuerdo con información del Ministerio de Salud de Palestina. En contraste, en Israel sumaron 12 personas muertas y centenares de heridos por los ataques.

Tras anunciada la tregua entre Israel y Hamas, los palestinos salieron a las calles para celebrar el cese del fuego.

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