Investigación revela presunta red de contrabando de combustible ligada al CJNG y empresa petrolera de Texas

Una investigación internacional reveló nuevas conexiones dentro de una presunta red de contrabando de combustible que operaba entre Estados Unidos y México; el caso involucra a la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, y a compañías mexicanas bajo investigación por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con documentos de seguridad mexicanos revisados por Reuters y testimonios de fuentes cercanas al caso, autoridades mexicanas investigan si cargamentos de diésel y otros productos petroleros ingresaron a México mediante esquemas diseñados para evadir impuestos millonarios; la pesquisa también apunta a una compleja red de importadores, empresas fachada, transportistas y operadores logísticos.

¿Por qué investigan a Ikon Midstream?

La compañía petrolera texana quedó bajo la lupa luego de que autoridades estadounidenses realizaran un cateo en sus oficinas de Houston el pasado abril; el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que la acción forma parte de una investigación criminal en curso.

Según la investigación periodística, la Fiscalía General de la República en México abrió una carpeta basada en documentos, vigilancia y testimonios relacionados con presuntas operaciones de contrabando de combustible; algunos reportes ubican a Ikon Midstream como una pieza clave dentro del esquema investigado.

La empresa ha rechazado haber cometido delitos y aseguró que no ha brindado apoyo material al CJNG; además, calificó varias inconsistencias detectadas en documentos aduanales como "errores administrativos".

🛢️🚛 @Reuters documentó parte de una red de contrabando de combustible. La empresa texana Ikon Midstream habría exportado diésel a México declarándolo como lubricante en documentos aduanales. Las empresas receptoras no contaban con dirección física ni permisos de importación, y… pic.twitter.com/sPJEHMqhvy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

El combustible que cruzó la frontera

Reuters documentó previamente cómo cargamentos de diésel transportados en buques cisterna desde Estados Unidos terminaron relacionados con empresas mexicanas sospechosas de operar como posibles fachadas del CJNG; entre ellas aparecen compañías que, según la investigación, no cuentan con presencia pública clara, teléfonos registrados o instalaciones visibles.

Las pesquisas apuntan a que parte del combustible habría sido declarado como lubricantes para reducir impuestos de importación en México; especialistas consultados por Reuters explicaron que este tipo de maniobras puede dificultar la detección del contrabando cuando la documentación coincide en ambos lados de la frontera

Contrabando de #combustible roba 600 mil millones al erario



La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló la cifra impactante: el perjuicio al erario por contrabando de combustible asciende a 600 mil millones de pesos en casos bajo investigación.



Un… pic.twitter.com/mJvX2VVYyI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2025

El negocio que mueve millones para los cárteles

Autoridades estadounidenses consideran actualmente que el contrabando de combustible y el robo de petróleo representan una de las principales fuentes de ingresos para grupos criminales mexicanos, solo detrás del narcotráfico.

La investigación también expone cómo organizaciones criminales presuntamente aprovechan vacíos en sistemas aduanales, empresas fantasma y cadenas internacionales de suministro para mover combustible entre países; expertos señalan que detectar estas operaciones suele ser complicado debido a la cantidad de actores involucrados y a la falsificación de documentos comerciales.

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Crece presión internacional sobre el CJNG

El caso ocurre mientras Estados Unidos endurece acciones contra estructuras financieras vinculadas al crimen organizado; desde febrero de 2025, la administración estadounidense catalogó al CJNG como organización terrorista extranjera.

Mientras las investigaciones avanzan en ambos países, autoridades buscan determinar el alcance de la presunta red y rastrear cómo millones de dólares en combustible pudieron circular mediante esquemas de evasión fiscal y compañías bajo sospecha.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS....