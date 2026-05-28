Se hizo viral en redes y le perdonaron la vida: La historia del búfalo con rostro de Trump que evitó el sacrificio en Bangladesh

Un búfalo albino de casi 700 kilos terminó convertido en una celebridad inesperada en Bangladesh después de que miles de personas comenzaran a compartir videos de su peculiar apariencia; el animal fue apodado "Donald Trump" por el mechón rubio que sobresale sobre su cabeza y que muchos compararon con el peinado característico del presidente de Estados Unidos.

Lo que parecía una venta rutinaria previa al Eid al-Adha terminó transformándose en una historia viral que recorrió redes sociales y movilizó incluso al gobierno; el búfalo ya había sido comprado para ser sacrificado durante la festividad religiosa, pero el creciente interés público provocó una intervención de última hora que terminó salvándole la vida.

El búfalo "Donald Trump" se volvió una sensación en Bangladesh

La historia comenzó en una granja ubicada en las afueras de Daca, donde visitantes comenzaron a llegar para conocer al extraño búfalo albino; muchos viajaron desde lugares lejanos únicamente para verlo de cerca, tomarse fotografías y grabar videos de su llamativa "cabellera" rubia.

Su dueño, Ziauddin Mridha, explicó que el apodo surgió gracias a su hermano menor, quien fue el primero en notar el parecido con Donald Trump; desde entonces, el animal empezó a atraer cada vez más curiosos hasta convertirse en un fenómeno nacional en plena temporada del Eid.

Las imágenes del búfalo recorrieron redes sociales rápidamente; mientras algunos usuarios reaccionaban con humor, otros quedaron sorprendidos por el comportamiento tranquilo y dócil del animal, algo poco común en ejemplares de ese tamaño.

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El gobierno intervino para evitar el sacrificio del búfalo Trump

El caso llegó hasta el Ministerio del Interior de Bangladesh después de que las autoridades detectaran un aumento inusual de visitantes en la granja; funcionarios señalaron que la presencia constante de personas comenzó a generar preocupaciones de seguridad en la zona.

El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó suspender el sacrificio del animal; además, instruyó devolver el dinero al comprador y trasladar al búfalo al zoológico nacional de Daca para garantizar su resguardo.

De acuerdo con funcionarios bangladesíes, la decisión se tomó debido al enorme interés público que despertó el caso apenas unas horas antes del Eid al-Adha; lo que inició como una compra común terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del momento en redes sociales.