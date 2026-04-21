¡Alerta en CDMX! Activan Alerta Amarilla por lluvias, granizo y bajas temperaturas en estas alcaldías

La tarde-noche de este lunes 20 de abril cambia el clima en la CDMX; autoridades activaron la Alerta Amarilla por lluvias fuertes, posible caída de granizo, rachas de viento y bajas temperaturas que podrían alcanzar hasta 50 km/h.

El aviso aplica para varias alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco; el riesgo se concentra entre la tarde y la noche, cuando se espera el punto más intenso de las tormentas.

¿Qué se espera esta noche en CDMX?

El pronóstico indicó cielo nublado durante gran parte del día; por la mañana el ambiente fue fresco, incluso frío en zonas altas, pero por la tarde llegó el cambio con lluvias puntuales fuertes.

Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y granizo; además, el viento aumentará su intensidad en zonas de tormenta, lo que puede provocar caída de ramas, objetos y complicaciones en vialidades.

La temperatura se mantendrá entre los 24 y 26 grados como máxima en la capital, con una sensación más fresca conforme avance la lluvia.

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Alcaldías en alerta por lluvias y granizo

La Alerta Amarilla se activó en puntos donde el impacto podría ser mayor; se trata de zonas con antecedentes de encharcamientos o donde las lluvias suelen intensificarse.

Si te encuentras en estas alcaldías, el llamado es a anticipar traslados, evitar zonas con acumulación de agua y mantenerse atento a actualizaciones oficiales.

Recomendaciones para esta tardeAnte este tipo de condiciones, lo más importante es prevenir; evita resguardarte bajo árboles durante tormentas eléctricas y no intentes cruzar calles con corrientes de agua.

También se recomienda asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y tener precaución al conducir, ya que la combinación de lluvia y granizo reduce la visibilidad.

Un cambio de clima que se intensifica por la tarde

Aunque el día comenzó con temperaturas templadas, el panorama cambia conforme avanza la jornada; la combinación de humedad, nubosidad y viento generará un ambiente inestable.

La recomendación es clara: salir preparado, considerar tiempos extra en traslados y mantenerse informado; esta tarde, la lluvia no será ligera y podría tomar por sorpresa a más de uno.