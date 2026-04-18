¡Granizo y temperaturas de hasta 45 grados! El clima partirá a México en dos este sábado 18 de abril; así afectará a tu estado

México se prepara para un sábado de contrastes meteorológicos violentos. El pronóstico del clima 18 de abril emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) revela que el territorio nacional estará dividido por dos fenómenos opuestos: mientras el noreste se prepara para recibir granizo y tormentas eléctricas, el occidente y sur del país enfrentarán una onda de calor que llevará los termómetros hasta niveles peligrosos.

Conoce las condiciones del tiempo que prevalecerán durante esta noche y el fin de semana, con el #VideoPronóstico del #SMNmx ⬇️ pic.twitter.com/RkMtwj0azf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 18, 2026

Tormentas y granizo: La amenaza en el Noreste para este 18 de abril

Para quienes habitan en Nuevo León y Tamaulipas, la recomendación del SMN es resguardar vehículos y objetos frágiles. La interacción de una masa de aire polar con canales de baja presión provocará lluvias muy fuertes que vendrán acompañadas de granizadas severas.

El pronóstico indica que los estados más afectados por las precipitaciones serán:



Lluvias muy fuertes: Nuevo León y Tamaulipas

Nuevo León y Tamaulipas Chubascos con granizo: Coahuila, San Luis Potosí y Chiapas

Coahuila, San Luis Potosí y Chiapas Lluvias aisladas: Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Puebla

¡Regresan las #Lluvias este fin de semana en algunas regiones de nuestro país!



En el video nuestra experta te explica todo el panorama en materia meteorológica para los siguientes días. 🌞🌦️☁️ pic.twitter.com/f2uZsyQVAk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 17, 2026

El ‘horno’ de México: 45 grados en el Pacífico

En la otra cara de la moneda, la onda de calor no nos suelta. El pronóstico del clima 18 de abril confirma que al menos tres estados superarán los 45 grados, una temperatura que exige hidratación constante y evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Las temperaturas más altas se registrarán en:



Sinaloa, Michoacán y Guerrero: De 40 a 45 grados

De 40 a 45 grados Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Veracruz: De 35 a 40 grados

Conoce las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México, durante las siguientes 96 horas.



Haz clic en el siguiente link ⬇️ https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/n98chkwP9y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 17, 2026

¿Qué esperar del clima en la CDMX y el centro del país este sábado 18 de abril?

Para el Valle de México, se prevé un amanecer despejado y un ambiente templado. Sin embargo, por la tarde el termómetro en la Ciudad de México alcanzará los 32 grados, manteniendo un cielo medio nublado.

Aunque la probabilidad de lluvia es baja para la capital, el Estado de México sí podría presentar lluvias aisladas con actividad eléctrica.

Riesgos bajo vigilancia del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias fuertes en el noreste podrían generar encharcamientos e inundaciones repentinas. Por otro lado, las rachas en Chihuahua y Durango seguirán presentes, por lo que se recomienda precaución ante la posible caída de árboles o anuncios en estas entidades.

Además, se mantiene la probabilidad de formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

Este fin de semana, México vivirá un clima de extremos. Ya sea que te prepares para la lluvia o para el sol intenso, consulta las actualizaciones que te tenemos en Azteca Noticias para evitar sorpresas.