¿Tienes el perfil? SEP ofrece puesto con sueldo de 26 mil pesos: Así puedes aplicar al empleo

Si estás buscando empleo en el sector público, la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió una convocatoria con sueldo de hasta 26 mil pesos mensuales en la Ciudad de México ; el registro ya está activo y tiene fecha límite.

Se trata de vacantes dentro del sistema profesional de carrera de la SEP, dirigidas a personas con licenciatura y experiencia previa; el proceso es por etapas y arranca desde abril, por lo que es clave cumplir con tiempos y requisitos.

¿Qué empleo ofrece la SEP y cuál es el sueldo?

La SEP publicó dos opciones de empleo con sueldo bruto mensual de 26 mil pesos, ambas en nivel de jefatura de departamento; las plazas están adscritas a áreas estratégicas como análisis educativo y recursos humanos.

El sueldo es fijo y corresponde a un puesto dentro del gobierno federal, lo que implica estabilidad laboral, prestaciones y desarrollo profesional; por eso este tipo de empleo suele tener alta demanda.

¿Quién puede aplicar al empleo de la SEP?

Para participar en este empleo de la SEP, se requiere contar con licenciatura terminada o ser pasante en áreas como educación, administración, psicología, informática o carreras afines .

Además, es necesario comprobar experiencia laboral de entre 3 y 4 años, dependiendo del puesto; también se evalúan habilidades como trabajo en equipo y orientación a resultados.

El perfil del empleo exige experiencia en temas educativos, administrativos o de análisis, por lo que no es una vacante de entrada; sin embargo, el sueldo compensa el nivel de responsabilidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PUENTE? LISTA COMPLETA DE DÍAS FERIADOS QUE AÚN QUEDAN EN MÉXICO ESTE 2026

#EnLaMañanera | “No es un perfil cualquiera”, la presidenta @Claudiashein justificó el nombramiento de Francisco #Garduño como titular de la Dirección General de los Centros de Formación para el Trabajo de la #SEP https://t.co/Se0cqxNgFu pic.twitter.com/sPYBeLVMWL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 21, 2026

Fechas clave para no perder el empleo

El registro para este empleo de la SEP se realiza del 8 al 22 de abril de 2026 a través del portal www.trabajaen.gob.mx; después de esa fecha ya no será posible participar.

El proceso continúa con evaluaciones entre el 27 de abril y el 6 de julio, incluyendo exámenes de conocimientos, revisión documental y entrevistas.

El resultado final del empleo se define dentro de ese mismo periodo, por lo que es importante estar pendiente del sistema.

¿Cómo aplicar paso a paso al empleo con sueldo de 26 mil?

Para aplicar al empleo en la SEP debes ingresar a www.trabajaen.gob.mx, crear un perfil y registrarte en la convocatoria correspondiente.

El sistema te asignará un folio; después deberás presentar documentos como identificación, título profesional, comprobantes de experiencia y RFC.

También tendrás que presentar exámenes; si no alcanzas el puntaje mínimo, quedas fuera del proceso, por lo que es clave prepararte.

Lo que debes tomar en cuenta antes de aplicar

Este empleo en la SEP no es inmediato; es un proceso competitivo donde el sueldo depende de cumplir todas las etapas.

Además, si resultas seleccionado, no podrás tener otro empleo en el gobierno al mismo tiempo; también deberás comprobar que toda tu documentación es auténtica.

El empleo ofrece estabilidad y crecimiento, pero exige preparación, experiencia y cumplir con cada fase del proceso.