Clima extremo dominará México con frío de -5 a 0 °C, lluvias y calor extremo

El clima en México estará marcado por condiciones contrastantes este domingo 19 de abril de 2026. Se prevén condiciones extremas en varias regiones del país debido al avance del frente frío 45, que provocará lluvias muy fuertes.

De acuerdo con el pronóstico del clima en México, se esperan tormentas eléctricas, posible caída de granizo y chubascos intensos, pero el calor seguirá presente en diversas zonas del país este fin de semana.

¿Cómo estará el clima en México el 19 de abril de 2026?

El clima en México estará marcado por el frente frío 45, generando lluvias intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento y posible granizo en distintas zonas del país.

Se prevén chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

La masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de viento en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; así como en Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez se estiman lluvias fuertes en Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como chubascos en Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato.

¿En qué estados lloverá más en México el domingo?

Este domingo se contempla que haya descargas eléctricas y posible caída de granizo. Los estados donde lloverá más en México son:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).



Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila (este y sureste), Durango (este), Zacatecas (norte), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Tlaxcala (norte y este), Jalisco (centro y este), Michoacán (oeste), Guerrero (centro, sur y este) y Chiapas (este y sur).



Coahuila (este y sureste), Durango (este), Zacatecas (norte), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Tlaxcala (norte y este), Jalisco (centro y este), Michoacán (oeste), Guerrero (centro, sur y este) y Chiapas (este y sur). Intervalos de chubascos: Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima y Tabasco.



Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima y Tabasco. Lluvias aisladas: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



¿Dónde hará más frío en México el domingo 19 de abril de 2026?

La masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.



Temperaturas mínimas De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala De 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Veracruz

¿Dónde seguirá la onda de calor en México?

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.



Temperaturas máximas De 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste) De 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes (oeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el 19 de abril de 2026?

Al amanecer habrá cielo medio nublado y ambiente fresco a templado en el Valle de México y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde se mantendrá ambiente cálido y cielo nublado; con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

