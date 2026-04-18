Fraude a la salud: emiten alerta sanitaria por vacuna falsa del VPH

Se emiten dos alertas sanitarias por la Falsificación y comercialización ilegal de la vacuna GARDASIL para prevenir infecciones por el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como la Comercialización ilegal del producto Elopag 50, 50 mg (Eltrombopag), 28 tabletas para aumentar el recuento de plaquetas en sangre.

Alerta sanitaria por falsificación y comercialización ilegal de vacunas

Se ha determinado la falsificación de los siguientes lotes de medicamentos, los cuales representan un grave riesgo para la salud:



Lotes: W036325, 800-672, XG663784, XG66374.

Riesgos: Al ser productos de origen desconocido, no se garantiza su seguridad, calidad ni eficacia. Se desconocen sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas utilizadas.

#COFEPRIS emite #AlertasSanitarias sobre insumos, productos y servicios que representan un riesgo a la salud de la población.

Consulta las actualizaciones: https://t.co/AD1IXiVIhy pic.twitter.com/GFPmJpU7At — COFEPRIS (@COFEPRIS) April 17, 2026

Asimismo, se detectó la venta en el sector privado de lotes que eran exclusivos del Sector Salud Público, lo que implica una distribución fuera de la cadena de suministro autorizada:



GARDASIL: Lote Z003787

Lote Z003787 GARDASIL 9: Lote W036351

Lote W036351 Peligro: Al ser distribuidos de forma irregular, se pierde el control de la red de frío indispensable para estas vacunas, aumentando la probabilidad de que el producto esté alterado, contaminado o sea robado, pudiendo causar reacciones adversas severas.

Al ser distribuidos de forma irregular, se pierde el control de la red de frío indispensable para estas vacunas, aumentando la probabilidad de que el producto esté alterado, contaminado o sea robado, pudiendo causar reacciones adversas severas. Venta irregular: Se ha detectado la oferta de estos productos en plataformas de comercio electrónico, sitios web, aplicaciones móviles y distribuidores no autorizados.

Se ha detectado la oferta de estos productos en plataformas de comercio electrónico, sitios web, aplicaciones móviles y distribuidores no autorizados. Uso bajo receta: Conforme al Art. 226 de la Ley General de Salud, estas vacunas requieren receta médica. Su uso sin supervisión especialista es peligroso.

¿Hasta que edad es efectiva la vacuna del VPH?

La vacuna contra el VPH es más efectiva cuando se aplica antes del inicio de la vida sexual, por lo que se recomienda principalmente aplicarse en niñas y niños de entre 9 y 14 años.

Sin embargo, también puede aplicarse en adolescentes y adultos jóvenes, generalmente hasta los 26 años, con buenos niveles de protección. En algunos casos, personas mayores de 27 años pueden recibirla, aunque su eficacia p uede ser menor si ya han estado expuestas al virus.