Se acerca el ‘Dios del Caos': fecha en que el asteroide Apophis pasará junto a la Tierra

¿Se acerca el fin del mundo? Uno de los objetos espaciales más controversiales en los últimos años ha vuelto a llamar la atención. Se trata de Apophis, un asteroide cercano a la Tierra, el cual ha sido bautizado como el 'Dios del Caos'.

Durante un tiempo, la comunidad científica advirtió de los riesgos de una posible colisión en la Tierra, pero la NASA finalmente reveló si este fenómeno astronómico de verdad representa un riesgo para nuestro planeta.

¿Cuándo pasará cerca de la Tierra el asteroide Apophis?

Apophis (99942), al que muchos han llamado el “Dios del Caos”, debe su nombre a la deidad egipcia de la destrucción. Aunque más allá de un posible riesgo, abre la puerta para estudiar cómo reaccionan estos cuerpos rocosos frente a la fuerza gravitacional terrestre.

El raro fenómeno tendrá lugar el 13 de abril de 2029, cuando Apophis pase a tan solo 32 mil kilómetros de la superficie terrestre.

Para dimensionarlo en valores más sencillos, estará mucho más cerca que la Luna y por debajo de la órbita de varios satélites de telecomunicaciones.

🚨: "God of Chaos" asteroid will pass closer to Earth than many satellites on April 13, 2029.



NASA classifies it as potentially hazardous object..... in a non-threatening way! pic.twitter.com/MpgzBJTBpA — All day Astronomy (@forallcurious) April 18, 2026

Según los expertos, será el asteroide de estas dimensiones que más se acerque al planeta y del que se tenga conocimiento con anterioridad. A esto se suma que estos eventos se producen cada varios milenios.

¿Apophis es un peligro para la Tierra?

¡No se acerca el fin del mundo! Cuando el asteroide se descubrió, hubo cálculos preliminares que sugerían un posible impacto contra nuestro planeta.

Pese a esto, nuevas mediciones descartaron cualquier amenaza inmediata. La NASA indica actualmente que no hay ningún riesgo de impacto para la Tierra por lo menos durante los próximos 100 años.

Esto quiere decir que no hay motivo de alarma ni para personas ni para infraestructuras, astronautas o satélites, a pesar de que su nombre “Dios del Caos' ha encendido las alertas.

¡Ojo! Lo más interesante no sólo será verlo pasar, sino lo que la gravedad terrestre le hará a Apophis. Al pasar tan cerca de nuestro planeta, la fuerza gravitacional jalará, estirará y alterará al asteroide.

