La razón por la que te podrían rechazar la renovación de la tarjeta de circulación aunque ya pagaste

Es una situación frustrante y más común de lo que parece en la Ciudad de México: realizas tu pago de derechos a tiempo, tienes tu recibo en mano, pero el sistema te marca un error. Si te estás preguntando por qué te bloquean la renovación de la tarjeta de circulación, debes saber que el pago es solo el primer paso.

El sistema de la Secretaría de Movilidad (Semovi) cruza datos en tiempo real con otras dependencias y existen diversos motivos ocultos por los que tu trámite puede quedar en pausa.

En tu casa y desde tu teléfono o computadora 📱



Ahora es más sencillo y fácil realizar el refrendo de tu tarjeta de circulación.



Si tienes automóvil o motocicleta, ingresa con tu #LlaveCDMX, llena los datos del vehículo, paga y listo ✅



👉 https://t.co/9aUFLklFxi pic.twitter.com/OgMMJDq67m — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 15, 2025

En Azteca Noticias te explicamos las causas principales que generan este rechazo automático en la plataforma y qué debes hacer para destrabar tu refrendo digital.

Adeudos de fotocívicas o multas ambientales

Esta es la causa número uno de rechazos. El sistema está interconectado con las Secretarías de Finanzas y Medio Ambiente. Aunque el pago del trámite de tu tarjeta de circulación esté acreditado, el sistema no te dejará avanzar si el vehículo tiene multas económicas de tránsito sin liquidar, adeudos de tenencias pasadas o no cuenta con la verificación vigente.

Además, es vital recordar el tema de las fotocívicas. Estas infracciones (captadas por cámaras) no se pagan con dinero. Si tu placa perdió puntos, la renovación de la tarjeta de circulación se bloqueará hasta que cumplas con la sanción correspondiente, ya sea tomando cursos en línea, asistiendo a la Biciescuela o realizando horas de trabajo comunitario.

Los cursos y talleres comunitarios del programa de #Fotocívicas📸tiene como objetivo:



✅Mejorar la #SeguridadVial

✅Reforzar el conocimiento del Reglamento de Tránsito

✅Sensibilizar el uso compartido de la vía pública

✅Aprender señales de ciclismo urbano pic.twitter.com/GKHB99PLCC — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 24, 2024

Discrepancias de domicilio o datos fiscales

El refrendo en la CDMX ahora se valida estrictamente a través de la plataforma Llave CDMX. Para que el proceso sea exitoso, los datos de tu cuenta (nombre, CURP y RFC) deben coincidir exactamente con el registro del padrón vehicular.

Si el sistema te pide subir documentos, el comprobante de domicilio debe ser forzosamente de la CDMX y tener menos de tres meses de antigüedad.

Las autoridades buscan evitar el registro de autos en otros estados, por lo que cualquier inconsistencia fiscal o de dirección resultará en un rechazo inmediato.

El mito del chip y el estado de la tarjeta

Existe mucha confusión sobre si el estado físico del plástico afecta el trámite en línea. La realidad es que el plástico actual tiene un chip de contacto, pero no utiliza tecnología NFC. Debido a que el trámite actual es un 'refrendo digital', conservas tu plástico vencido y su vigencia se actualiza en el sistema y en tu App CDMX.

El sistema web no te rechaza por el estado del chip físico porque no puede evaluarlo a distancia. Sin embargo, si tu plástico está roto o el chip es ilegible, este será inválido ante un policía de tránsito. En ese escenario, no necesitas una simple renovación, sino tramitar y pagar una 'reposición', lo cual es un proceso distinto.

¿Cómo solucionar el rechazo?

Revisa el portal de Infracciones de Finanzas para descartar multas económicas y entra al micrositio de fotocívicas con tu Llave CDMX para verificar tus puntos.

Finalmente, revisa las notificaciones de tu perfil, ahí la autoridad especifica qué documento o dato frenó tu proceso.