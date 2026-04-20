¡Atención estudiantes! SEP quita examen de ingreso en 18 estados; la lista completa

¿Te imaginas no tener que hacer examen para entrar al bachillerato? La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que en 2026, al menos 18 estados del país garantizarán el acceso directo a la educación media superior, sin צורך de presentar una prueba de admisión.

El anuncio se dio durante la “Mañanera del Pueblo”, donde la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, detalló que este modelo forma parte de la estrategia “Mi derecho, mi lugar”, cuyo objetivo es que ningún joven egresado de secundaria se quede sin un espacio en preparatoria.

¿En qué estados puedes acceder al bachillerato sin examen?

Durante años, el examen de admisión fue el filtro principal para ingresar al bachillerato, dejando fuera a miles de aspirantes. Hoy, la apuesta del gobierno es distinta: asegurar que todas y todos tengan un lugar, sin depender de un resultado.

Rodríguez destacó que, tras la implementación inicial en 2025, el 97.4% de los estudiantes logró ingresar a alguna de sus tres primeras opciones, lo que demuestra que el sistema puede funcionar sin excluir.

Este modelo ya opera en estados como Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, además de la Ciudad de México y el Estado de México.

El examen deja de ser la regla: así eligieron los aspirantes en 2026

El pasado 17 de abril cerró el registro para el próximo ciclo escolar con 307 mil 241 aspirantes. De ellos, el 40% eligió pase directo sin examen, mientras que un 37% optó por una combinación de opciones. Solo el 15% decidió mantenerse en el esquema tradicional basado completamente en evaluación.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida y fue clara: el antiguo modelo generaba una visión desigual del acceso educativo, donde una calificación definía el futuro académico de los jóvenes.

Abren espacios para el programa "Mi derecho, mi lugar"

Para acompañar esta transformación, el gobierno federal proyecta abrir 200 mil nuevos espacios en bachillerato hacia finales de 2026. La meta es ambiciosa: que en todo el país el acceso sea directo y sin filtros.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que el programa tuvo un aumento del 10% en registros respecto al año anterior, reflejando el interés creciente de los estudiantes.