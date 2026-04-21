Nuevo frente frío se aproxima al país con lluvias extremas; onda de calor afecta estos estados

El clima en el país no da tregua este martes 21 de abril. La presencia del frente frío número 45 sobre el Golfo de México seguirá generando afectaciones, y aunque dejará de influir en el territorio nacional, se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal.

Por otro lado, un canal de baja presión, aunado a inestabilidad atmosférica y el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, originará lluvias puntuales muy fuertes en el norte, centro y sur del territorio.

¿En dónde se esperan fuertes lluvias en México?

Lluvias fuertes : Michoacán (este), Guerrero (norte, centro y este), Morelos (norte y sur), Ciudad de México (oeste y sur), Estado de México (oeste, centro y este), Tlaxcala, Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (costa).

: Michoacán (este), Guerrero (norte, centro y este), Morelos (norte y sur), Ciudad de México (oeste y sur), Estado de México (oeste, centro y este), Tlaxcala, Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (costa). Chubascos : Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Condiciones de cielo y #Temperaturas (mínimas y máximas), que se pronostican para mañana, martes, en las diferentes regiones de #México ⬇️ pic.twitter.com/jiklo1FXf5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 21, 2026

Onda de calor golpea a México de nueva cuenta

¿Vives en estos estados? A pesar de la llegada de otro sistema frontal, la onda de calor continuará afectando el norte y sur del país, entre ellos:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste).

: Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Clima en CDMX y Edomex: ¿a llevar paraguas?

¡Mejor lleva chamarra! Durante las primeras horas de este martes se prevé un ambiente fresco, con bancos de niebla, especialmente en las zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la CDMX y en el Estado de México. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para esta noche se prevén #Lluvias de fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, sur y sureste de #México. Ve más información en ⬇️https://t.co/IRUnbnZ28i pic.twitter.com/i3sgmjKONH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 21, 2026

La temperatura mínima en la capital será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

