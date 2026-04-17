El error nocturno que empeora su conducta: La relación entre dormir mal y la hiperactividad infantil

Muchos padres llegan a la consulta pediátrica preocupados porque sus hijos no se concentran en la escuela, no siguen instrucciones, sufren de cambios de humor repentinos y no pueden quedarse quietos ni un segundo. Es común sospechar inmediatamente de un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Sin embargo, la medicina advierte que el verdadero culpable suele estar escondido en su propia habitación: la falta de sueño infantil.

A diferencia de los adultos, que al estar cansados muestran letargo y fatiga, el cerebro de los niños reacciona a la falta de descanso con una sobreestimulación. Para mantenerse despiertos, los menores segregan adrenalina, lo que se traduce en conductas impulsivas, irritabilidad extrema y problemas de autorregulación emocional.

El enemigo luminoso debajo de las cobijas

Las investigaciones demuestran que uno de los mayores detonantes de los trastornos del sueño en niños es el uso de la tecnología como ‘niñera digital’ en las horas previas al descanso. Permitir que los menores utilicen teléfonos celulares, tabletas o videojuegos justo antes de dormir suprime la secreción de melatonina, la hormona encargada de inducir el sueño, debido a la exposición directa a la luz azul de las pantallas.

Esta hiperconectividad nocturna está asociada directamente a dificultades severas para conciliar el sueño, interrupciones constantes durante la madrugada y una profunda disminución en la capacidad de atención sostenida al día siguiente. De hecho, los niños que padecen de una pobre calidad de descanso tienen mayor propensión a presentar bajo rendimiento académico y limitaciones en el desarrollo de su pensamiento crítico.

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Consecuencias más allá del cansancio

El impacto de no dormir las horas adecuadas no se limita a un mal día en el colegio. Durante el sueño profundo ocurren en el cerebro procesos regenerativos fundamentales para el correcto desarrollo cognitivo y físico. La privación de este descanso interfiere directamente con la consolidación de la memoria y la eliminación de desechos metabólicos cerebrales.

Además, la falta de descanso eleva el riesgo de desarrollar obesidad infantil, disminuye la empatía y fomenta el aislamiento social, ya que los niños agotados tienen mayores dificultades para interactuar saludablemente frente a frente con sus pares.

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La solución médica: Regresar a lo básico

Las instituciones de salud como la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) son claras: hasta el 80 por ciento de los problemas para dormir se resuelven implementando una correcta higiene del sueño.

Para revertir los problemas de hiperactividad infantil causados por el agotamiento, los expertos recomiendan acciones contundentes pero sencillas en el hogar:



Horarios estrictos: Acostar y levantar a los niños a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Los menores en edad escolar (primaria) requieren entre 9 y 11 horas de sueño ininterrumpido. Toque de queda digital: Retirar cualquier dispositivo electrónico, televisión o celular al menos de dos a tres horas antes de la hora de dormir. Ambiente oscuro y fresco: Mantener la recámara libre de ruidos, con luces apagadas y a una temperatura agradable, reservando la cama exclusivamente para el descanso.

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Ajustar la rutina nocturna no solo mejorará el ambiente familiar, sino que le brindará a tus hijos las herramientas neurológicas necesarias para aprender, regular sus emociones y crecer de forma verdaderamente saludable.