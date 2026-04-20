Frente frío 45 se extiende por México: estados afectados por granizadas y fuertes lluvias

¡El clima no da tregua! Con la presencia de una masa de aire ártico y el frente frio 45, México experimentará un intenso calor y fuertes lluvias este lunes 20 de abril, especialmente en el noroeste del país.

El sistema frontal se extenderá sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, afectando estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. A continuación te decimos el pronóstico del clima.

¿En qué estados lloverá hoy?

¡Aguas! Debido a un canal de baja presión al interior del país, la inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera provocará lluvias puntuales muy fuertes en el norte, occidente y centro del país, entre ellos:



Lluvias fuertes: J alisco (este y sureste), Querétaro (sur), Ciudad de México (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur).

alisco (este y sureste), Querétaro (sur), Ciudad de México (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur). Chubascos : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Durango, Nayarit y Yucatán.

⚠️Nuestra experta te comparte la actualización del #Pronóstico de #Lluvias para hoy y mañana en nuestro país, debido al paso del #FrenteFrío número 45 sobre territorio nacional. ¡Toma tus precauciones! pic.twitter.com/PwmNlio1go — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 19, 2026

¿En qué estados hará calor hoy?

¡A sacar el bloqueador solar! En estas entidades se espera una intensa ola de calor:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste).

: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Baja California (noreste), Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para la capital, se espera que al amanecer un cielo medio nublado a nublado. Durante las primeras horas se prevé un ambiente fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Hacia la tarde, ambiente de templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la CDMX y lluvias muy fuertes en el Edomex (oeste, centro y suroeste), descargas eléctricas y posible caída de granizo.

L a temperatura mínima en el centro del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para el Edomex se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 19 a 21 °C.