¿Hasta cuándo dejará de ser un ‘horno’ la ciudad? Activan Alerta Amarilla por calor en CDMX

El clima extremo continúa desafiando a los habitantes de la capital. Debido al pronóstico de temperaturas que andarán entre los 30 y 32 grados, las autoridades han decidido activar la Alerta Amarilla por calor en la CDMX para la tarde de este sábado 18 de abril.

Esta medida de prevención busca alertar a la población sobre los riesgos de la radiación solar intensa y el golpe de calor en un horario crítico de las 13:00 a las 18:00 horas.

Las alcaldías que deberán extremar precauciones bajo esta Alerta Amarilla por el intenso calor en CDMX son:



Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco

En estas zonas, se espera que el termómetro alcance su punto máximo después del mediodía.

¿Cómo prevenir un golpe de calor y cuáles son los síntomas?

Ante las altas temperaturas registradas, es vital que la ciudadanía reconozca las señales de alerta de un golpe de calor. Los principales síntomas incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, pulso rápido y piel seca o caliente. Las autoridades sanitarias recomiendan:



Hidratación constante: Beber agua natural incluso sin tener sed

Beber agua natural incluso sin tener sed Protección solar: Aplicar bloqueador con FPS 50+, usar gorra, sombrero y gafas de sol

Aplicar bloqueador con FPS 50+, usar gorra, sombrero y gafas de sol Alimentación segura: Evitar el consumo de alimentos en la vía pública, ya que el calor acelera la descomposición de los productos, incrementando el riesgo de enfermedades gastrointestinales

🚼 Protege a los bebés de los #GolpesDeCalor.



Para prevenir riesgos en días calurosos, ventila el interior del vehículo y haz paradas de descanso en áreas con sombra. Recuerda que el cuerpo de un bebé se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto.… pic.twitter.com/q6o99MWYsd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 17, 2026

¿Hasta cuándo durará la ola de calor en México este 2026?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), México atraviesa un periodo de sistemas de alta presión que favorecen el cielo despejado y la baja probabilidad de lluvia.

Se espera que estas condiciones de calor en la CDMX se mantengan constantes durante gran parte de abril y mayo, siendo este último el mes que históricamente registra los valores más altos del año, pudiendo superar incluso los 35 grados.

Ante el pronóstico de #calor para el fin de semana en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para protegerte:



✅ Usa bloqueador

✅ Mantente hidratado

✅ No te expongas al sol por tiempo prolongado

✅ Evita comer en la vía pública, los alimentos se… pic.twitter.com/1Ez31Paxkd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 17, 2026

Recomendaciones para escuelas y actividades al aire libre

Dado que el evento coincide con actividades escolares y laborales, autoridades capitalinas sugieren evitar ceremonias cívicas o deportes al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Si es necesario salir, se recomienda vestir ropa de colores claros y telas ligeras como el algodón para facilitar la transpiración. Recuerda que puedes reportar cualquier emergencia al 911.

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