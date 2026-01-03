¡Prepárate! Se activa la Alerta Amarilla por frío en CDMX para este 4 de enero

La CDMX enfrentará un cambio importante de temperatura durante la madrugada y mañana del domingo 4 de enero de 2026, por lo que autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por frío en varias zonas de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados, principalmente en zonas altas, lo que podría representar un riesgo moderado para la salud de la población.

Ante este escenario, las autoridades llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente para proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿En qué alcaldías de la CDMX se activó la Alerta Amarilla por frío?

La alerta aplica para las alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Es en estas alcaldías donde históricamente se registran las temperaturas más bajas durante la temporada invernal. El periodo de mayor riesgo se concentra entre las 02:00 y las 08:00 horas, de acuerdo con el aviso emitido por Protección Civil .

Medidas preventivas ante el frío en CDMX

Para reducir riesgos a la salud durante la temporada de frío, las autoridades recomiendan:



Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Vestirse por capas y abrigarse adecuadamente.

Cubrir nariz y boca al salir.

Estornudar de forma correcta, usando un pañuelo o el ángulo interno del brazo.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.

Proteger a las mascotas y no dejarlas a la intemperie.

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

En caso de emergencia, se recuerda que están disponibles los números 911 y 55 5683 2222.

🥶 En tiempo de #frío protégete de enfermedades respiratorias atendiendo las siguientes medidas preventivas.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UD138SdsVR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 3, 2026

¿Por qué el frío representa un riesgo para la salud?

Las bajas temperaturas pueden incrementar el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. La exposición prolongada al frío también puede provocar hipotermia, principalmente durante la madrugada, cuando se registran los valores más bajos.

Autoridades de Protección Civil recomiendan extremar precauciones en las primeras horas del día, evitar salir innecesariamente antes del amanecer y mantener ventilados los espacios cerrados sin generar corrientes de aire. La prevención, señalaron, es clave para reducir afectaciones durante la temporada invernal.