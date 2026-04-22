¿Listo para el triple diluvio? Recomendaciones urgentes para evitar riesgos ante las lluvias

México se prepara para un periodo de lluvias intensas que podría extenderse hasta por 96 horas continuas, lo que ha encendido las alertas por el riesgo de inundaciones en distintas regiones del país.

Ante este escenario, se han emitido una serie de recomendaciones para la población, enfocadas en la prevención y la reducción de riesgos. Estas medidas buscan que las personas sepan cómo actuar antes, durante y después de las lluvias.

Inundaciones por lluvias intensas

Las inundaciones son fenómenos que pueden presentarse como consecuencia de lluvias intensas en distintas regiones del país.

Estas pueden desarrollarse de manera gradual durante varios días o, en algunos casos, de forma violenta e inesperada en cuestión de minutos.

De acuerdo con recomendaciones de Protección Civil, las fuertes precipitaciones representan tres riesgos principales: inundaciones, torrentes y deslaves.

El peligro aumenta especialmente en zonas bajas y planas, cercanas a ríos, al mar o ubicadas aguas abajo de presas, así como en cañadas o áreas próximas a cauces naturales, donde el agua puede desbordarse y generar corrientes capaces de arrastrar lodo, piedras, troncos y otros escombros.

Se observan #lluvias fuertes puntuales en @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Presencia de chubascos en @AlcaldiaAO, @AlcaldiaMHmx y @TlahuacRenace.



Lluvias ligeras en el resto de la ciudad.



Se prevé que las lluvias se mantengan esta noche en la ciudad.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/AtJKVQpM3W — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Además, el reblandecimiento del suelo por las lluvias, sumado a la tala inmoderada de árboles, puede provocar deslaves en cerros o el colapso de caminos.

Protección Civil señala que, aunque algunas inundaciones repentinas pueden ser difíciles de predecir, la mayoría se desarrolla de forma progresiva, lo que permite tomar medidas preventivas.

¿Qué hacer durante lluvias intensas o inundaciones?

En época de lluvias, también se sugiere preparar con anticipación una mochila con documentos importantes, contar con radio, lámpara y botiquín, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantener reservas de agua potable.

En caso de emergencia, se debe cortar el suministro de servicios básicos, evacuar si las autoridades lo indican, evitar cruzar corrientes de agua y alejarse de zonas donde puedan presentarse deslaves o derrumbes.

Las autoridades reiteran que la prevención y la atención a los avisos oficiales son clave para reducir riesgos y proteger la vida ante este tipo de contingencias.

¿Cuándo empiezan las 96 horas de lluvia?

Las lluvias intensas comenzarán a partir del miércoles 22 de abril, cuando la interacción de canales de baja presión y la entrada de humedad desde ambos océanos provocará precipitaciones en varias regiones del país.

Ese día se esperan afectaciones principalmente en Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México, con lluvias puntuales fuertes, además de posibles descargas eléctricas y caída de granizo. A partir del jueves, las condiciones se intensificarán y las lluvias continuarán en el oriente y sureste del país.

